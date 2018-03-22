Названы сроки появления нового кроссовера BMW X8

Еще не состоялась премьера серийной версии кроссовера BMW X7, а производитель уже подумывает о разработке нового флагманского SUV. Информация о том, что X8 может увидеть свет в обозримом будущем впервые просочилась в СМИ в ноябре. Теперь же на страницах зарубежных изданий появились первые подробности о новинке.

Портал Motor1, ссылаясь на собственные источники в BMW, сообщает, что судьба новейшего X8 будет решена до конца нынешнего года. Если руководство компании одобрит идею, роскошный кроссовер встанет на конвейер через несколько лет. Но чтобы определиться наверняка, баварцам необходимо проанализировать потенциальный покупательский спрос. А для этого требуется как минимум дождаться выхода на рынок X7.

Предполагается, что X8 станет совершенно новой моделью, а не увеличенной купеобразной версией младшего X7, как в случае с моделями X3 и X4, а также X5 и X6. По данным наших иностранных коллег, у баварцев особые планы на этот автомобиль. Правда, какие именно — пока не ясно.