Объявлена дата премьеры обновленного кроссовера Hyundai Tucson

Мировой дебют Hyundai Santa Fe следующей генерации состоялся на Женевском моторшоу в начале марта. Кроссовер, внешне не похожий на своих предшественников, получил бензиновые двигатели мощностью 172 и 185 л. с., а также дизельные моторы в 150, 182 и 197 сил. С ними работают новейший восьмиступенчатый «автомат» и знакомые нам шестидиапазонные МКП и АКП. Сменивший поколение «Санта» приедет в Россию осенью нынешнего года.
Электрифицированные модификации самого маленького кроссовера в модельном ряду Hyundai мы также видели в Женеве. Kona обзавелся двумя версиями с агрегатами разной мощности. Базовая располагает 135-сильным электромотором, а более дорогой положен двигатель, генерирующий 204 л. с. Максимальный запас хода автомобиля составляет 300 или 470 километров соответственно. Напомним, что в планы руководства Hyundai пока не входит выводить «Кону» на наш авторынок — ни электрическую, ни бензиновую, ни дизельную.