Объявлена дата премьеры обновленного кроссовера Hyundai Tucson

Фото: www.netcarshow.com
Представители компании Hyundai анонсировали дату премьеры обновленного кроссовера Tucson — корейцы покажут автомобиль 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке. Там же состоится презентация нового Santa Fe и электрической модификации Kona для североамериканского рынка.
Виктория Базылева

Мировой дебют Hyundai Santa Fe следующей генерации состоялся на Женевском моторшоу в начале марта. Кроссовер, внешне не похожий на своих предшественников, получил бензиновые двигатели мощностью 172 и 185 л. с., а также дизельные моторы в 150, 182 и 197 сил. С ними работают новейший восьмиступенчатый «автомат» и знакомые нам шестидиапазонные МКП и АКП. Сменивший поколение «Санта» приедет в Россию осенью нынешнего года.

Электрифицированные модификации самого маленького кроссовера в модельном ряду Hyundai мы также видели в Женеве. Kona обзавелся двумя версиями с агрегатами разной мощности. Базовая располагает 135-сильным электромотором, а более дорогой положен двигатель, генерирующий 204 л. с. Максимальный запас хода автомобиля составляет 300 или 470 километров соответственно. Напомним, что в планы руководства Hyundai пока не входит выводить «Кону» на наш авторынок — ни электрическую, ни бензиновую, ни дизельную.

Фото: www.motor1.com

Интересно, что вместе с Santa Fe и Kona корейцы покажут в Нью-Йорке и обновленный Tucson, который будет представлен впервые. Информации об этой модели на сегодняшний день крайне мало. Пока мы можем судить лишь о его экстерьере, благо что шпионских фотографий у нас предостаточно. Дизайнеры потрудились и над передней, и над задней частью кузова — кроссовер оснастили новой оптикой, видоизмененной радиаторной решеткой и перелицованными бамперами.

Ожидается, что список оснащения обновленного Tuscon значительно расширится за счет дополнительных опций, а моторная гамма пополнится двигателями, которые раньше на кроссовер не устанавливались. Но пока это лишь предположения, информацию о комплектациях и модификациях представители Hyundai раскроют, очевидно, лишь во время презентации.

Уже известно, что рестайлинговая модель поступит в шоу-румы российских дилеров во второй половине 2018 года. Напомним, что нынешняя версия Tucson для нашей страны оснащается 1,6- и 2,0-литровыми моторами мощностью 149, 177 и 185 л. с. Начальная цена автомобиля на сегодняшний день составляет 1 369 000 рублей.

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22 марта 2018
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