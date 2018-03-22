Объявлена дата премьеры обновленного кроссовера Hyundai Tucson

Интересно, что вместе с Santa Fe и Kona корейцы покажут в Нью-Йорке и обновленный Tucson, который будет представлен впервые. Информации об этой модели на сегодняшний день крайне мало. Пока мы можем судить лишь о его экстерьере, благо что шпионских фотографий у нас предостаточно. Дизайнеры потрудились и над передней, и над задней частью кузова — кроссовер оснастили новой оптикой, видоизмененной радиаторной решеткой и перелицованными бамперами.

Ожидается, что список оснащения обновленного Tuscon значительно расширится за счет дополнительных опций, а моторная гамма пополнится двигателями, которые раньше на кроссовер не устанавливались. Но пока это лишь предположения, информацию о комплектациях и модификациях представители Hyundai раскроют, очевидно, лишь во время презентации.

Уже известно, что рестайлинговая модель поступит в шоу-румы российских дилеров во второй половине 2018 года. Напомним, что нынешняя версия Tucson для нашей страны оснащается 1,6- и 2,0-литровыми моторами мощностью 149, 177 и 185 л. с. Начальная цена автомобиля на сегодняшний день составляет 1 369 000 рублей.