В России презентовали кроссовер Porsche Cayenne нового поколения

Фото: Porsche
В Москве состоялась российская премьера кроссовера Porsche Cayenne третьей генерации. Посетители мероприятия, в числе которых был и корреспондент портала «АвтоВзгляд», смогли поближе познакомиться с новинкой и задать консультантам все интересующие вопросы.
Виктория Базылева

Новый Porsche Cayenne дебютировал еще в сентябре минувшего года на Франкфуртском моторшоу. В начале года нынешнего российские дилеры приступили к приему предварительных заказов на автомобиль, стартовая цена которого составила без малого 5 млн. рублей.

Первые «живые» машины поступят в шоу-румы лишь в мае, однако у поклонников модели появилась возможность познакомиться с моделью чуть раньше — на мини-презентации, организованной дилером «Порше Центр Таганка».

Фото: Porsche

В основу Cayenne третьего поколения легла модульная платформа MLB Evo — на ней также построены Audi Q7 и Bentley Bentayga. Благодаря этому машина стала гораздо легче своей предшественницы — она «сбросила» 55 килограммов, и теперь ее масса составляет 1985 кг.

Интересно, что впервые в истории модели Cayenne оснастили системой, отвечающей за подруливание задней оси. На скорости выше 50 км/ч она поворачивает колеса на 0,5 градуса в сторону поворота, а когда автомобиль движется медленнее — на 2,8 градуса в обратную сторону.

В нашей стране авто пока продается лишь в трех бензиновых модификациях. Базовая, оснащенная трехлитровым 340-сильным V6, предлагается по цене от 4 999 000 рублей. За спортивную версию, укомплектованную 2,9-литровым 440-сильным мотором с двойным наддувом и шильдиком S, придется заплатить не менее 6 521 000 целковых. Топовая модификация Turbo с четырехлитровым V8, развивающим 550 л. с., обойдется уже как минимум в 9 800 000 рублей.

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22 марта 2018
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