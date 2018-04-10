Ravon привезет в Россию новый кроссовер

По итогам первого квартала нынешнего года официальные дилеры Ravon реализовали в России 4100 машин — в 2,5 раза больше, чем в январе-марте 2017-го. Интересно, что по данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), эта узбекская компания даже вошла в двадцатку самых популярных автомобильных марок в нашей стране.

Сегодня модельный ряд Ravon в России включает в себя всего четыре машины — хетчбэк R2, а также седаны Nexia, R4 и Gentra. Автостроитель планирует в обозримом будущем расширить свою линейку и освоить новые сегменты, дабы привлечь еще больше покупателей. На грядущем Московском моторшоу «Равон» покажет две новинки, которые поступят в продажу в начале следующего года.

Посетители ММАС увидят не только обновленный седан R4, но и совершенно новый кроссовер. Правда, никакой информации о нем представители марки не раскрывают — в тайне держится даже название автомобиля. Ранее сообщалось, что «Равон» в скором времени привезет в Россию перелицованный Chevrolet Tracker. Не исключено, что новинка, о которой заявили в компании, и есть клонированный американский SUV.