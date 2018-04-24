ГИБДД и выпускники автошкол устроят беспредел на дорогах

Судя по всему, в самое ближайшее время российским водителям придется обзавестись еще одним необходимым для выживания на дороге рефлексом: увидел машину со значком «У» — немедленно уноси ноги! Примерно к таким выводам приводит изучение проекта новых правил сдачи экзаменов «на права», предлагаемого сейчас ГИБДД. О том, что такая работа ведется, никто бы толком и не знал, если бы глава российской ГИБДД генерал Михаил Черников сам не привлек к ней внимание СМИ. Портал «АвтоВзгляд», разумеется, заинтересовался этой историей и ознакомился с текстом проекта.

Если в двух словах, то из экзамена в ГИБДД напрочь вычеркнут второй этап сдачи — всем известная «площадка». Вместо нее и «города» предлагается проводить одно общее испытание, называемое в документе «практический экзамен».

В ходе него все водительские навыки навыки претендента на получение ВУ должны будут проверяться фактически на дорогах общего пользования — включая парковку в бокс, разворот на 180º на улице в несколько приемов, начало движения на подъеме и т. п. Хоть бумага и рекомендует проводить подобные испытания «на участках дорог с малоинтенсивным движением, за пределами жилой застройки и (или) на территориях, ограниченных для движения иных транспортных средств и пешеходов», возникает вопрос: поблизости от какого экзаменационного подразделения ГИБДД крупного города можно найти такой «тихий угол»?