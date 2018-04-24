ГИБДД и выпускники автошкол устроят беспредел на дорогах

Глава российской ГИБДД анонсировал новую реформу системы получения водительского удостоверения. Представители автошкол забили тревогу, опасаясь резкого всплеска аварийности, ведь ежегодно экзамены на права сдает около 2 млн. человек.
Алексей Батушенко

Судя по всему, в самое ближайшее время российским водителям придется обзавестись еще одним необходимым для выживания на дороге рефлексом: увидел машину со значком «У» — немедленно уноси ноги! Примерно к таким выводам приводит изучение проекта новых правил сдачи экзаменов «на права», предлагаемого сейчас ГИБДД. О том, что такая работа ведется, никто бы толком и не знал, если бы глава российской ГИБДД генерал Михаил Черников сам не привлек к ней внимание СМИ. Портал «АвтоВзгляд», разумеется, заинтересовался этой историей и ознакомился с текстом проекта.

Если в двух словах, то из экзамена в ГИБДД напрочь вычеркнут второй этап сдачи — всем известная «площадка». Вместо нее и «города» предлагается проводить одно общее испытание, называемое в документе «практический экзамен».

В ходе него все водительские навыки навыки претендента на получение ВУ должны будут проверяться фактически на дорогах общего пользования — включая парковку в бокс, разворот на 180º на улице в несколько приемов, начало движения на подъеме и т. п. Хоть бумага и рекомендует проводить подобные испытания «на участках дорог с малоинтенсивным движением, за пределами жилой застройки и (или) на территориях, ограниченных для движения иных транспортных средств и пешеходов», возникает вопрос: поблизости от какого экзаменационного подразделения ГИБДД крупного города можно найти такой «тихий угол»?

Дополнительный «изюм» ситуации в том, что перенести «площадочные» упражнения на улицы предлагается не только для «легковой» водительской категории, но и для кандидатов в водители грузовиков и автобусов, в том числе и для тех, кто получает «права» для управления транспортным средством с прицепом. Для них, если кто не знает, «площадка» сейчас подразумевает помимо прочих упражнений еще и «сцепление и расцепление прицепа с тягачом», «парковку для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде» и т. д! А теперь представьте, как учебные грузовики с прицепом в ходе экзаменов в ГИБДД раз за разом «разворачивается на 180º» на вашей родной улице или паркуются задом к «эстакаде». В «практический экзамен» новые правила предлагают внести еще и «въезд на автомагистраль».

Между тем, для справки, по данным ГИБДД сейчас с первого раза получают «права» лишь 8% кандидатов в водители. Заучить правильные ответы на экзаменационные билеты ГИБДД, как показывает практика, по силам даже самой тупой блондинке. Поэтому основной отсев недостаточно подготовленных в автошколах соискателей водительской «корочки’происходит именно на 'практических испытаниях» в ГИБДД. В том числе, в безопасном для окружающих режиме — на площадках при МОТОТРЭР. Но в ближайшем будущем новички будут путать педали и рулить бог знает куда в гуще реального транспортного потока — если предложения ГИБДД получат одобрение правительства.

— Мы совсем недавно провели реформу обучения и получения прав. Результат — за последние три года число ДТП с водителями со стажем менее 2-х лет упало вдвое! Это значит, что система работает и работает хорошо. Если бы она буксовала, или аварийность объективно росла, то смысл новых модернизаций был бы понятен, комментирует ситуацию президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. — Но зачем опять менять показывающий прекрасные результаты механизм? Предполагается, что «площадка в городе» начнет действовать уже через год. Но кто, например, подготовит инструкторов автошкол и инспекторов ГИБДД для обучения и приема экзаменов на скоростной магистрали? А ведь там в случае аварийной ситуации им придется реагировать не просто нажатием на тормоз, чего обычно достаточно в городе. Сколько машин или пешеходов в таком ДТП «соберет» неподготовленный новичок на скоростном участке в городе, кто-нибудь разве пытался подсчитывать? А «въезд на эстакаду» в городе как вы себе представляете? Между тем, по статистике на этом упражнении «валится» половина соискателей. На мой взгляд, проект не просто не проработанный и «сырой». В нынешнем виде он — прямая провокация аварий…

лишение прав, водительское удостоверение, международные права, ПДД, ДТП, ГИБДД
24 апреля 2018
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