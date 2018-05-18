Объявлены сроки появления BMW X5 нового поколения

Фото: www.motor1.com
Глава BMW Харальд Крюгер сделал «сенсационное» заявление: премьера кроссовера X5 четвертого поколения состоится до конца нынешнего года. Об этом всем уже давно известно — более того, зарубежные СМИ ранее называли более точные сроки. По их данным, сменивший генерацию X5 дебютирует летом.
Виктория Базылева

Стоит отметить, что за последние три года баварцы существенно обновили свою линейку кроссоверов, представив публике совершенно новый X2, а также следующие поколения моделей X1, X3 и X4. Нынешний 2018-й, по словам Харальда Крюгера, станет «годом X». Ведь в ближайшие месяцы BMW презентует сменивший генерацию X5 и новейший X7.

Главный исполнительный директор баварской марки не стал раскрывать никаких конкретных сроков появления кроссовера на рынке. Хотя по данным зарубежных СМИ, премьера X5 запланирована на лето, а старт продаж — на октябрь-декабрь. Сохраняя интригу, Харальд Крюгер ничего не упомянул и о технических подробностях машины. Но и о них нам уже кое-что известно.

Cохранивший свои черты и габариты X5 построен на новой модульной платформе CLAR. Салон автомобиля стал, по идее, просторнее, а масса — меньше. До сих пор остается загадкой, какие силовые агрегаты получил кроссовер. Бытует мнение, что новинка унаследовала их у своего предшественника. Если это и вправду так, наверняка двигатели подверглись модернизации.

Добавим, что на сегодняшний день BMW X5 третьего поколения продается в России по цене от 4 млн. рублей.

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18 мая 2018
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