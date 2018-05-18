Объявлены сроки появления BMW X5 нового поколения

Стоит отметить, что за последние три года баварцы существенно обновили свою линейку кроссоверов, представив публике совершенно новый X2, а также следующие поколения моделей X1, X3 и X4. Нынешний 2018-й, по словам Харальда Крюгера, станет «годом X». Ведь в ближайшие месяцы BMW презентует сменивший генерацию X5 и новейший X7.

Главный исполнительный директор баварской марки не стал раскрывать никаких конкретных сроков появления кроссовера на рынке. Хотя по данным зарубежных СМИ, премьера X5 запланирована на лето, а старт продаж — на октябрь-декабрь. Сохраняя интригу, Харальд Крюгер ничего не упомянул и о технических подробностях машины. Но и о них нам уже кое-что известно.

Cохранивший свои черты и габариты X5 построен на новой модульной платформе CLAR. Салон автомобиля стал, по идее, просторнее, а масса — меньше. До сих пор остается загадкой, какие силовые агрегаты получил кроссовер. Бытует мнение, что новинка унаследовала их у своего предшественника. Если это и вправду так, наверняка двигатели подверглись модернизации.

Добавим, что на сегодняшний день BMW X5 третьего поколения продается в России по цене от 4 млн. рублей.