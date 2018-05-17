АВТОВАЗ намерен продать в 2018 году 350 000 машин

Согласно прогнозам, озвученным на очередном собрании акционеров АВТОВАЗа, по итогам текущего года продажи LADA увеличатся как минимум на 12% до 350 000 реализованных автомобилей. Что ж, вполне реально. Особенно учитывая, с какой скоростью разлетаются универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross, а также запуск «внедорожного» седана Vesta Cross, который наверняка придется по нраву потребителю.

Кроме того, АВТОВАЗ намерен нарастить объемы производства. По подсчетам специалистов, за период с января по декабрь с конвейеров тольяттинского и ижевского заводов сойдут 570 800 машин, то есть на 13% больше, нежели в 2017. Зачем так много? Все просто — часть транспортных средств, произведенных в России, отправляется на экспорт.

Добавим, что за первые четыре месяца 2018 года дилеры LADA реализовали 109 826 автомобилей, что на 25% больше, нежели в январе-апреле 2017-го. Наибольшим спросом у наших сограждан пользуются машины семейства Vesta — 32 119 проданных седанов и универсалов. Следом в рейтинге идут Granta (28 004 шт.) и Largus (13 365 шт.).