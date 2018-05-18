KIA выпустила новый бюджетный кроссовер

Предвестником новой модели стал концептуальный KIA YI PAO, представленный на Пекинском автосалоне в минувшем месяце. Экстерьер серийного KX1, разумеется, перекликается с внешним видом европейского Stonic. Кроссовер для Китая можно опознать разве что по перелицованным бамперам, видоизмененной оптике, иным противотуманным фарам и колесным дискам нового дизайна.

Автомобили отличаются и габаритами — китайский «Стоник» короче, уже, но при этом выше. Длина KX1 составляет 4100 мм, ширина — 1735 мм, а высота — 1533 мм (против 4140/1760/1485 у Stonic). По информации Министерства промышленности Китая, в Поднебесной кроссовер будет продаваться в единственной модификации с 95-сильным мотором объемом 1,4 литра, шестиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом».

Stonic, в отличие от своего китайского собрата, может похвастать куда более богатым ассортиментом двигателей. В моторную гамму «европейца» входят 1,0-, 1,2-, 1,4- и 1,6-литровые агрегаты, генерирующие от 84 до 120 л. с. С ними трудятся шестискоростная МКП и семиступенчатая АКП. Кроме того, «Стонику» положен как передний, так и полный привод. У KX1 же ведущими безальтернативно выступают передние колеса.