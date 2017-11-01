Новый кроссовер BMW X2 получил российских ценник

Новый BMW X2 предложат российским покупателям в четырех комплектациях (Base, Advantage, M Sport и M Sport X) и двух модификациях: sDrive20i и xDrive20d. Как сообщает пресс-служба российского офиса BMW, в течение следующего года в продаже появятся еще четыре версии.

Под капотом BMW X2 sDrive20i расположился двухлитровый бензиновый мотор мощностью 192 л. с. и максимальным крутящим моментом 280 Нм. А кроссовер в модификации xDrive20d оснащается двухлитровым дизельным двигателем, генерирующим 190 сил и 400 Нм момента.

Уже в базовой комплектации новинка располагает фронтальными и боковыми подушками, а также надувными шторками безопасности, датчиком дождя и обогревом форсунок омывателя. Кроме того, машина оборудована электрорегулировкой и обогревом зеркал, кнопкой старт/стоп для запуска двигателя без ключа и стереосистемой с шестью динамиками.

Минимальный ценник бензинового BMW X2 составляет 2 250 000 рублей, а за дизельный кроссовер придется отдать уже не менее 2 500 000 рублей. Заказы на автомобиль дилеры баварской марки начнут принимать в ноябре.