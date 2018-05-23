Что категорически нельзя оставлять в автомобиле летом

Бутылка с водой — непременный летний атрибут салона большинства машин — может принести столько бед, что мама, не горюй. Оставленная в машине и попавшая под солнечные лучи, она запросто может сыграть роль линзы. А все мы помним из детства этот эксперимент — солнечный луч, направленный через линзу, легко воспламеняет близлежащие предметы и поверхности. Не стоит оставлять в открытом для солнца доступе и очки. Во-первых, они тоже могут сыграть роль линзы, а во-вторых, от высокой температуры оправа может расплавиться и прийти в негодность.

Химия и жизнь

Бросая в машину пакетик разноцветных конфеток-драже, помните о том, что они легко плавятся при высокой температуре, а машина, которая стоит под солнцем, постепенно превращается в парилку. Поэтому незакрытая пачка таких сладостей может надолго, а то и навсегда оставить в вашей машине следы радуги в память прекрасной погоде. При этом большинство подобных угощений, как показывает практика автовладельцев, забывших их в машине, имею в своем составе такие химические элементы, с которыми не справляется даже полная химчистка салона авто.