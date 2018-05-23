Что категорически нельзя оставлять в автомобиле летом

На улице жара, приближается летний сезон. Это, конечно, радует, но водителям и пассажирам авто стоит помнить о том, что летом жарко не только людям — машины тоже нагреваются, да еще как. «Потеют» и вещи, оставленные в раскаленном салоне. Чем это может обернуться для автовладельца, и какие предметы категорически нельзя оставлять в транспортном средстве, выяснил портал «Автовзгляд».
Бутылка с водой — непременный летний атрибут салона большинства машин — может принести столько бед, что мама, не горюй. Оставленная в машине и попавшая под солнечные лучи, она запросто может сыграть роль линзы. А все мы помним из детства этот эксперимент — солнечный луч, направленный через линзу, легко воспламеняет близлежащие предметы и поверхности. Не стоит оставлять в открытом для солнца доступе и очки. Во-первых, они тоже могут сыграть роль линзы, а во-вторых, от высокой температуры оправа может расплавиться и прийти в негодность.
Химия и жизнь
Бросая в машину пакетик разноцветных конфеток-драже, помните о том, что они легко плавятся при высокой температуре, а машина, которая стоит под солнцем, постепенно превращается в парилку. Поэтому незакрытая пачка таких сладостей может надолго, а то и навсегда оставить в вашей машине следы радуги в память прекрасной погоде. При этом большинство подобных угощений, как показывает практика автовладельцев, забывших их в машине, имею в своем составе такие химические элементы, с которыми не справляется даже полная химчистка салона авто.
Кстати, и косметика с жарой не очень дружит — плавится, портится, оставляет столь же трудно выводимые следы в салоне. А еще неповторимый дизайн интерьеру вашего авто могут придать йогурты и кефир, если вы оставите их в салоне на долгое время в жару. Скорее всего, произойдет взрыв. Вы, может быть, и мечтали о светлом салоне, но явно не такой ценой и не с таким ароматом.
И тут будет уместно напомнить, что стоимость комплексной химчистки салона начинается от 6000 рублей, а вот попробовать отмыть от радуги или кефира одно кресло будет стоить от 500 ₽
Отложенный эффект
Если вы постоянно возите с собой какие-то лекарства, помните, что при нагревании они могут в лучшем случае утратить свои полезные свойства. Недаром большую часть таких препаратов рекомендуют хранить хотя бы при комнатной температуре, а машине, стоящей под солнцем, явно нужно жаропонижающее. А «поджаренные» таблетки не принесут вам облегчения в самый отчаянный для вашего здоровья момент.
Некоторые гаджеты в описанной ситуации тоже могут стать бомбой замедленного действия. Дело в том, что далеко не каждый литий-ионный аккумулятор (а именно они, как правило используются в современных девайсах), спокойно переживает высокие температуры и взрываются. Особенно подвержены этой беде видеорегистраторы малоизвестных производителей. Поэтому не ленитесь, и забирайте их с собой.
…И, наконец, никогда не оставляйте в салоне без присмотра детей и животных! В любой момент им может понадобиться ваша помочь — может стать слишком жарко или душно, а может и вовсе случиться тепловой удар. Известны трагические финалы подобных историй — не пополняйте их список.