Объявлена дата премьеры нового кроссовера Tesla Model Y

Под одним из постов Илона Маска в Twitter читатели поинтересовались, когда же Tesla явит миру кроссовер Model Y. Глава компании не стал игнорировать вопрос. Он ответил, что возможная дата премьера новинки — 15 марта 2019 года. Маск объяснил, что ему хотелось бы показать автомобиль именно в мартовские иды (15 марта по римскому календарю). Никаких технических подробностей машины миллиардер при этом раскрывать не стал.

По предварительным данным, Model Y построят на совершенно новой платформе, созданной специально для этой модели. Также ходят слухи, что компактный кроссовер обзаведется системой полного автономного управления и мощнейшим бортовым компьютером, который по своей производительности превосходит «мозги» существующих машин Tesla чуть ли не в 40 раз.

Сборку нового SUV наладят на заводе Tesla в калифорнийском Фримонте в ноябре следующего года. По крайней мере именно так Илон Маск сказал потенциальным поставщикам компонентов, с которыми он в настоящее время ведет переговоры. По словам амбициозного руководителя, объем производства Model Y составит порядка 100 000 единиц в год.