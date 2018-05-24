ТОП-5 самых опасных загрязнений, убивающих кузов автомобиля

Кузов автомобиля постоянно пачкается. Но одно дело — банальная дорожная пыль-грязь, которую можно легко смыть водой, и совсем другое — какое-либо химическое вещество, попавшее на лакокрасочное покрытие авто.
Одно из самых опасных для кузова загрязнений — обычный строительный раствор. Обляпать кузов этой субстанцией можно, например, слишком близко «прижавшись» к корме грузовика-бетономешалки. Или благодаря стараниям рабочих, меняющих бордюрный камень на парковке.
Хорошо, если загрязнение произошло на глазах автовладельца и он может с помощью влажной тряпицы осторожно, чтобы не поцарапать лак кузова, удалить бетонные брызги. Если же раствор успел застыть, без потерь избавиться от такого «украшения» не удастся. Знатоки рекомендуют применять для удаления следов строительного раствора с ЛКП кислоту или не менее агрессивную химию, предназначенную для удаления следов штукатурки с кафеля. Но не гарантируют, что она не попортит при этом и краску.
Столь же неприятно обнаружить, что по кузову нечаянно мазанул кистью гастарбайтер, раскраивающий бордюрные камни или оградку во дворе. Или машина попала, например, под порыв ветра, несущего брызги краски, которой покрывают перила моста. Спасти внешний вид авто в этом случае можно лишь если кузов «подкрасили» буквально несколько минут назад.
Тряпка, пузырек уайт-спирита или какого-то иного «мягкого» растворителя и чужеродные пятна будут удалены практически бесследно. Если чужеродный колер успел засохнуть, то тут шансов на самостоятельное решение проблемы практически нет — только перекраска всего элемента кузова.
Примерно так же обстоит дело когд вашу легковушку угораздило вляпаться в свежую дорожную разметку. Если речь о красочке, которой наносят временные полосы на асфальт, то ее можно удалить тем же уайт-спиритом
Но когда на прогах и крыльях оказываются капли состава, применяемого для нанесения постоянной разметки, дело плохо. Это химия на основе эпоксидных смол и удалить ее можно только в самом свежем виде. Причем для этого под рукой должен оказаться пузырек нашатырного спирта. Без него следы «разметки» останутся на кузове, как ни старайся.
Птичьи экскременты в нашем рейтинге опасности стоят на ступень ниже перечисленных выше. Хотя бы потому, что помет хоть и может краску разъесть, но только по прошествии изрядного времени.
В случае, когда автовладелец смоет (даже простой водой) такой след пребывания птички в течение нескольких дней после его появления, никаких проблем для ЛКП появиться не должно. Но если не обращать на такую кляксу внимания месяцами, агрессивная птичья «химия» может привести в негодность даже грунтовку!
Ну и самая безобидная в нашем рейтинге опасных загрязнений субстанция — останки насекомых, в изобилии покрывающих переднюю часть любого транспортного средства после каждой поездки по летнему шоссе. Для их удаления, чаще всего, достаточно воды и среднестатистического автошампуня. Но только если речь не идет о нагретом от работающего мотора капоте машины. Поджаренные на этой «сковородке» внутренности букашек въедаются в поверхность краски так, что с ними далеко не всякая специализированная химия справится может. А уж если не смыть это «кладбище» сразу же после поездки, то потом и услуги полировщика потребоваться могут.