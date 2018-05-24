ТОП-5 самых опасных загрязнений, убивающих кузов автомобиля

Одно из самых опасных для кузова загрязнений — обычный строительный раствор. Обляпать кузов этой субстанцией можно, например, слишком близко «прижавшись» к корме грузовика-бетономешалки. Или благодаря стараниям рабочих, меняющих бордюрный камень на парковке.

Хорошо, если загрязнение произошло на глазах автовладельца и он может с помощью влажной тряпицы осторожно, чтобы не поцарапать лак кузова, удалить бетонные брызги. Если же раствор успел застыть, без потерь избавиться от такого «украшения» не удастся. Знатоки рекомендуют применять для удаления следов строительного раствора с ЛКП кислоту или не менее агрессивную химию, предназначенную для удаления следов штукатурки с кафеля. Но не гарантируют, что она не попортит при этом и краску.

Столь же неприятно обнаружить, что по кузову нечаянно мазанул кистью гастарбайтер, раскраивающий бордюрные камни или оградку во дворе. Или машина попала, например, под порыв ветра, несущего брызги краски, которой покрывают перила моста. Спасти внешний вид авто в этом случае можно лишь если кузов «подкрасили» буквально несколько минут назад.