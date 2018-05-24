Apple и Volkswagen выпустят беспилотный автомобиль

Как сообщает газета The News York Times, за основу возьмут фургон Volkswagen Transporter, который оборудуют системой автономного управления, разработанной Apple. Американцы планируют использовать беспилотный автомобиль для перевозки своих сотрудников.

Вообще на протяжении последних лет Apple пыталась договориться с двумя другими немецкими производителями — BMW и Mercedes-Benz. Однако попытки заключить соглашение успехом не увенчались. И представители «яблочной» корпорации отправились на переговоры с Volkswagen.

По словам представителей Apple, проект по разработке беспилотного автомобиля сильно отстает от графика. Они также отметили, что в настоящее время системе автономного управления уделяется очень много внимания — над ней трудится чуть ли не вся «яблочная» команда.

Добавим, что никакие детали соглашения на сегодняшний день неизвестны. Не называются и ориентировочные сроки премьеры Volkswagen Transporter, оснащенного автопилотом от Apple.