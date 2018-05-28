BMW выпустит конкурента кроссоверу-кабриолету Range Rover Evoque

На сегодняшний день сегмент кроссоверов-кабриолетов представлен единственной машиной — Range Rover Evoque Convertible. Но в скором времени ряд SUV с открытой крышей пополнят новинки от Audi и Volkswagen. О выпуске подобного автомобиля задумались и в BMW, причем еще несколько месяцев назад. Но итоговое решение баварцы, похоже, так пока и не приняли.

– Это интересная тема, мы думали об этом, — приводит слова руководителя направления планирования и стратегии BMW Ральфа Малера портал Bmwblog. — Вы видите, какой у нас сегодня модельный ряд, в нем нет кроссовера-кабриолета. Но не исключено, что он когда-нибудь появится.

Отвечая на вопрос о кроссовере с открытым верхом, Ральф Малер не упоминает X2. А значит, не исключено, что в основу новинки мог бы лечь совершенно другой SUV или вообще новая модель, которой в настоящее время в линейке нет.

Как бы там ни было, вряд ли выпуск нестандартного кабриолета является одной из приоритетных задач для BMW. Наверняка, баварцев куда сильнее заботит подготовка к запуску следующего X5, большого X7, роскошной 8-й серии, возрожденного Z4, а также разработка экологически чистых транспортных средств и беспилотников.