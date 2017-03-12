Range Rover Evoque Convertible: снимаем «шляпу»

Серийных внедорожников-кабриолетов на нашем рынке раз-два и обчелся — Mercedes-Benz G-класса, Jeep Wrangler да непотопляемый ульяновский «козлик», поставляемый под заказ. Кроссоверов же, способных «терять» крышу, так вообще не было. Но бездорожье — бездорожьем, а ведь хочется и «фана» иногда. Видимо, поэтому инженеры Range Rover создали этот яркий Evoque и научили его откидывать верх прямо на ходу при помощи электропривода.
Алексей Гусев

Такая машина всегда обратит на себя внимание и наверняка понравится гламурным дамам и прочим метросексуалам, но в нашем тесте есть один маленький нюанс: мы умышленно решили провести его зимой, ведь несмотря на мягкий верх, машина все равно остается Range Rover, а значит ей должны быть нипочем ни московские и подмосковные сугробы, ни глубокие колеи загородных лесных грунтовок. Да и кто вообще сказал, что нельзя кататься в кабриолете без верха зимой? Ну и что, что за бортом легкий морозец, солнышко ведь светит?

Вообще, Evoque в кузове кабриолет отличается от своего стандартного трехдверного собрата разве что наличием мягкого верха и гораздо более скромных размеров багажным отделением. А недавний рестайлинг слегка подкрасил «глаза» — формы светодиодных ходовых огней изменились, и появился более мощный передний бампер, а противотуманки перебрались повыше.

К тому же, сочетание ярко-оранжевого и черного цветов смотрится действительно неплохо, а черные колесные диски лишь добавляют гармонии. Единственный минус — крышку, а точнее, крышечку багажника теперь не так удобно открывать, нужно прилагать некоторое усилие. Но такова плата за «кайфы», получаемые при езде в кабриолете, тут уж ничего не поделаешь.

Практически весь покрытый кожей интерьер также может похвастать двухцветной серо-рыжей отделкой с заметной прострочкой. При поднятом верхе обзорность оставляет желать лучшего, впрочем, и стандартный Evoque далеко не лидер в этом вопросе.

В целом же — ощущения как от обычного Range Rover Evoque, разве что на центральном тоннеле притаилась заветная клавиша, которая убирает складной верх в нишу над багажником. Прямо по центру разместился большой цветной дисплей с функцией touch-screen, обладающий хорошей четкостью и яркостью — информация с него читается без проблем в любую погоду и любое время суток — однако по-прежнему так и несумевший до конца победить свои извечные «болячки». Временами происходят зависания, подтормаживания, а иногда даже и самопроизвольная перезагрузка. Причем прямо на ходу.

Это не единственный «косяк» электроники — отказы воспринимать ключ в кармане и открываться/закрываться от пальца, а также иногда и не заводиться, стали уже едва ли не предметом анекдотов в среде поклонников модели. В Range Rover уверенно заявляют, что знают о проблеме и всячески с ней борются, но пока прогресс, как говорится, семимильными шагами не идет. Во всем остальном же, в плане набора опций и комфорта, здесь все, как и подобает люксовому автомобилю — от bluetooth и камеры заднего вида до информационно-развлекательной системы InControl Touch Pro и отличного звука Meridian.

Полноприводный «кабрик» умеет довольно неплохо бегать, ибо в нашем случае под капотом оказался бензиновый 240-сильный мотор Si4, довольно уверенно разгоняющий кроссовер во всех диапазонах работы двигателя. Конечно, традиционную турбояму до конца никто не отменял, но сведена она к минимуму.

Кроме того, по сравнению с побывавшим у нас на тесте стандартным 5-дверным Evoque с тем же силовым агрегатом, кабриолет чуточку медленнее, что совсем неудивительно — открытые версии почти всегда тяжелее своих «обыкновенных» собратьев. Да и исполинские колеса с низкопрофильными покрышками плавности хода тоже особо не добавляют. Но в случае с Evoque Convertible — это все мелочи, ибо фраза «понты дороже денег» как раз про этот автомобиль. Так что вряд ли гламурный владелец или, скорее всего, владелица будут обращать внимание на такие вещи.

Зато тот же источающий пафосом владелец может с легкостью рассекать на нем без башни — точнее, без крыши практически по любой поверхности. Не в последнюю очередь благодаря ставшей уже традиционной системе Terrain Response. В качестве эксперимента я открыл верх, причем прямо на ходу (механизм срабатывает на скорости до 48 км/ч) и прокатился по заснеженному лесу при температуре до «минус 10». Вполне реально и даже сносно, можно сказать.

Если вдруг подует сильный ветер, можно поднять боковые окна, а в багажнике есть экран на случай ветреной погоды, правда даже в сложенном состоянии он занимает большую часть и без того номинального грузового отсека. Печечку чуть «погромче» на круговой обдув, музончик тоже — и можно наслаждаться свежим воздухом, ловя на себе то завистливые, то сочувствующие взгляды окружающих.

Тем не менее, вывод остается неизменным: в современном кабриолете, тем более полноприводном, довольно комфортно ездить даже зимой, так что Evoque Convertible можно смело считать всепогодным круглогодичным кабриолетом. Ведь ездят же финны зимой на мотоциклах и велосипедах, в конце концов…

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13 марта 2017
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