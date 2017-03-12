Range Rover Evoque Convertible: снимаем «шляпу»

Такая машина всегда обратит на себя внимание и наверняка понравится гламурным дамам и прочим метросексуалам, но в нашем тесте есть один маленький нюанс: мы умышленно решили провести его зимой, ведь несмотря на мягкий верх, машина все равно остается Range Rover, а значит ей должны быть нипочем ни московские и подмосковные сугробы, ни глубокие колеи загородных лесных грунтовок. Да и кто вообще сказал, что нельзя кататься в кабриолете без верха зимой? Ну и что, что за бортом легкий морозец, солнышко ведь светит?

Вообще, Evoque в кузове кабриолет отличается от своего стандартного трехдверного собрата разве что наличием мягкого верха и гораздо более скромных размеров багажным отделением. А недавний рестайлинг слегка подкрасил «глаза» — формы светодиодных ходовых огней изменились, и появился более мощный передний бампер, а противотуманки перебрались повыше.

К тому же, сочетание ярко-оранжевого и черного цветов смотрится действительно неплохо, а черные колесные диски лишь добавляют гармонии. Единственный минус — крышку, а точнее, крышечку багажника теперь не так удобно открывать, нужно прилагать некоторое усилие. Но такова плата за «кайфы», получаемые при езде в кабриолете, тут уж ничего не поделаешь.