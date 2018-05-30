До 100 км/ч за 1,8 секунды: Jaguar готовит новый кроссовер

До недавнего времени единственным «Ягуаром», имеющим SVR-версию, был F-Type. В марте нынешнего года на моторшоу в Нью-Йорке британцы презентовали мощный F-Pace с шильдиками SVR. Следующим в очереди, по словам представителей марки, стоит XE SVR. Что дальше? А дальше «горячий» I-Pace. Этот проект уже обсуждается руководителями компании.

– Мы задавались вопросом, какой может быть SVR-модификация I-Pace, — сказал директор Jaguar Land Rover по стратегическому планированию Ханно Кирнер в интервью изданию Autocar. — Нам не составит труда выпустить машину, которая будет разгоняться до первой сотни за 1,8 секунды. Да, отличный показатель, но после одного-двух таких стартов, вы вряд ли захотите повторить это снова.

Никаких подробностей о силовых агрегатах, которыми могли бы вооружить новинку, на сегодняшний день нет. Да и рано еще говорить о деталях — проект еще даже не получит «зеленый свет». Напомним, что стандартная версия I-Pace оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью в 400 л. с. На разгон до первой сотни электрокару требуется всего 4,8 секунды.