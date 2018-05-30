Кроссовер BMW X3 вооружили 326-сильным дизельным мотором

BMW X3 с шильдиком M40d приводится в движение трехлитровым турбомотором мощностью 326 л. с. и максимальным крутящим моментом 680 Нм. До первой сотни шестицилиндровый «дизель» разгоняет кроссовер за 4,9 секунды — машине в бензиновой версии M40i требуется для этого всего лишь на десятую долю секунды меньше.

Визуальныx различий между M40d и M40i, помимо эмблем, нет — оба кроссовера располагают элементами пакета M Sport Package. Они оснащаются 20-дюймовыми колесными дисками, спортивными «тормозами» и подвеской, а также перенастроенной системой рулевого управления. Кстати сказать, коробка у обеих машин — восьмиступенчатый «автомат», а привод — полный, фирменный xDrive.

Информации о том, будет ли BMW X3 M40d продаваться в России, на сегодняшний день нет. Напомним, что появления старшего X4 в той же модификации в обозримом будущем не предвидится.