В России стартовали продажи первого в истории Rolls-Royce кроссовера

На радость нашим состоятельным согражданам компания Rolls-Royce привезла в Россию Cullinan. Дилеры приступили к приему заказов — по некоторым данным, на сегодняшний день желание приобрести новинку изъявили уже порядка 40 человек. Ожидается, что они получат свои вожделенные машины в начале следующего года.

Предполагалось, что новый Rolls-Royce Cullinan будет стоить примерно столько же, сколько его конкуренты — Lamborghini Urus и Bentley Bentayga — то есть от 15 млн. рублей. Но не тут то было — кроссовер в самом дешевом, если можно так сказать, исполнении обойдется покупателю как минимум в 25 млн. целковых.

Россияне могут заказать автомобиль в одной из двух модификаций — с четырьмя или пятью посадочными местами. В первом случае машина располагает двумя отдельными креслами второго ряда, минибаром и холодильником, а во втором — традиционным трехместным диваном.

Напомним, что под капотом люксового кроссовера Cullinan разместился мощный 6,75-литровый двигатель V12 с двойным наддувом, генерирующий 571 л. с. и максимальный крутящий момент 850 Нм. Привод у автомобиля безальтернативно полный.