На АЗС разрешат выпивать

Министерства, отвечающие за экономику РФ, подумали и решили, что запрет на торговлю вином и пивом в магазинчиках при автозаправочных комплексах вполне можно отменить. Напомним, что алкоголь полностью исчез из ассортимента подобных торговых точек в 2012 году. Тогда правительство под руководством Дмитрия Медведева занялось борьбой с пьянством на дорогах — через изобретение «нулевого промилле» и запрет продажи любого алкоголя на АЗС. Первую из этих «инноваций» через пару лет все-таки удалось привести в соответствие с человеческой физиологией и здравым смыслом. А запрет на торговлю вином и пивом на бензоколонках никого особо не волновал, а потому про него никто и не вспоминал.

Такое положение существовало до последнего времени. Но сейчас из-за постоянного роста акцизов и подорожавшей нефти, нефтяные монополисты задрали внутрироссийские ценники на бензин и дизтопливо до совсем уж неприличных высот. 40 рублей за литр АИ-92 — для многих регионов России это уже давно не страшный сон, а дикая реальность. Независимые торговцы топливом вынуждены переписывать ценники из-за того, что вертикально-интегрированные компании продают им горючее по более высоким оптовым ценам, нежели «своим» АЗС, мотивируя это тем, что экспорт бензина сейчас гораздо выгоднее из-за высоких мировых цен на нефтепродукты.

Пытаясь остаться на плаву в борьбе с крупными сетевыми топливными компаниями, «независимые» сдерживают рост своих розничных ценников, экономя на всем и работая почти без прибыли.