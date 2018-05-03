На АЗС разрешат выпивать

Моторное топливо в России стремительно дорожает. Но, похоже, чиновники нашли способ сдержать рост цен на бензин, разрешив продавать на АЗС слабоалкогольные напитки!
Максим Строкер

Министерства, отвечающие за экономику РФ, подумали и решили, что запрет на торговлю вином и пивом в магазинчиках при автозаправочных комплексах вполне можно отменить. Напомним, что алкоголь полностью исчез из ассортимента подобных торговых точек в 2012 году. Тогда правительство под руководством Дмитрия Медведева занялось борьбой с пьянством на дорогах — через изобретение «нулевого промилле» и запрет продажи любого алкоголя на АЗС. Первую из этих «инноваций» через пару лет все-таки удалось привести в соответствие с человеческой физиологией и здравым смыслом. А запрет на торговлю вином и пивом на бензоколонках никого особо не волновал, а потому про него никто и не вспоминал.

Такое положение существовало до последнего времени. Но сейчас из-за постоянного роста акцизов и подорожавшей нефти, нефтяные монополисты задрали внутрироссийские ценники на бензин и дизтопливо до совсем уж неприличных высот. 40 рублей за литр АИ-92 — для многих регионов России это уже давно не страшный сон, а дикая реальность. Независимые торговцы топливом вынуждены переписывать ценники из-за того, что вертикально-интегрированные компании продают им горючее по более высоким оптовым ценам, нежели «своим» АЗС, мотивируя это тем, что экспорт бензина сейчас гораздо выгоднее из-за высоких мировых цен на нефтепродукты.

Пытаясь остаться на плаву в борьбе с крупными сетевыми топливными компаниями, «независимые» сдерживают рост своих розничных ценников, экономя на всем и работая почти без прибыли.

Чтобы хоть как-то помочь им, «Независимый топливный союз», в который входят владельцы АЗС, в письме главе правительства Дмитрию Медведеву попросил отменить действующий запрет на продажу на заправках алкоголя крепостью до 16,5%.

По данным Ъ, на днях Минфин и Минэкономики поддержали идею владельцев независимых АЗС вернуть им право на продажу слабого алкоголя. На самом деле, существенных аргументов против этой отмены не наблюдается. Если ознакомится со статистикой ГИБДД по авариям с пострадавшими, то выясниться следующее: ни «нулевое промилле», ни запрет торговли алкоголем на АЗС никак не повлияли на аварийность. И до 2012 года, и позже, и сейчас доля пьяных аварийщиков в общей картине стабильно находится на уровне 7—8%. При любых внешних факторах. С другой стороны, торговля алкоголем вряд ли серьезно поможет независимым АЗС.

Если ценообразование на алкогольную продукцию в магазинчиках при бензоколонках будет строиться по тем же принципам, что и до 2012 года, то покупать ее там будут единицы. Зачем приобретать банальную банку пива в полтора-два раза дороже чем в ближайшем продуктовом магазине? Количество таких людей и раньше было исчезающе мало, а теперь и подавно.

автоправо, промиле, медосвидетельствование, АЗС, бензин, алкотестер
3 мая 2018
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