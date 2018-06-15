Обновленный Nissan Juke значительно подорожал

Компактный кроссовер Nissan Juke, отношение к которому у моторизованной публики варьируется от дикого восторга до полного неприятия, появился в дилерских центрах в обновленном виде. Модель получила изменения в деталях экстерьера и новые версии персонализации внутреннего убранства. А заодно и значительно подорожала.
Марина Ведяшкина

Цены на обновленный Juke, представленный на Женевском автосалоне минувшей весной, стартуют теперь с отметки в 1 200 000 рублей, тогда как начальная стоимость прежней вариаций не дотягивала и до миллиона «деревянных». За эти деньги поклонники модели получат посвежевшие радиаторную решетку, блоки фар, противотуманки, колесные диски и новые цвета в отделке салона. Кроме того, в базовое оборудование всех версий, начиная с самой первой SE, входят легкосплавные 16-, 17- и 18-дюймовые диски.

При этом, называя новинку инновационной, производитель не предлагает потенциальному клиенту ничего такого, чем бы не могли похвастать конкуренты. Здесь, помимо климат-контроля, боковых зеркал заднего вида с электрорегулировкой, передних и задних электростеклоподъемников, аудиосистемы с CD-плеером и AUX-разъемом и дневных ходовых огней, имеется система динамического контроля (NDCS), круиз-контроль с функцией ограничения скорости, тонированные стекла, USB-разъем и интерфейс Bluetooth.

В более старших комплектациях появляются информационно-развлекательная система NissanConnect и камерой заднего вида, бесключевой доступ с кнопкой пуска двигателя, системы предупреждения о появлении объекта в «мертвой зоне», кругового обзора, предупреждения о смене полосы движения. То есть опции, которыми может похвастать практически любой автопроизводитель.

Что касается заявленной персонализации машины под конкретного клиента, то она заключается в возможности приобретения колес с цветными вставками и ряда деталей, окрашенных в цвет кузова (передний и задний бампер, боковые дверные молдинги, корпуса боковых зеркал заднего вида). Заодно, как уже говорилось, можно будет выбрать два новых цветовых решения интерьера: оранжевый и голубой.

Что же касается ходовых возможностей свежего Juke, то он имеет безальтернативные передний привод и 117-сильный двигатель объемом 1,6 л, агрегатированный с вариатором. С таким потенциалом машина не демонстрирует ни выдающихся динамических показателей, ни, понятное дело, внедорожных. Хотя удовольствие от неспешной езды гарантирует (подробнее о ее ездовых повадках вы можете прочитать здесь).

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15 июня 2018
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