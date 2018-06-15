Обновленный Nissan Juke значительно подорожал

Цены на обновленный Juke, представленный на Женевском автосалоне минувшей весной, стартуют теперь с отметки в 1 200 000 рублей, тогда как начальная стоимость прежней вариаций не дотягивала и до миллиона «деревянных». За эти деньги поклонники модели получат посвежевшие радиаторную решетку, блоки фар, противотуманки, колесные диски и новые цвета в отделке салона. Кроме того, в базовое оборудование всех версий, начиная с самой первой SE, входят легкосплавные 16-, 17- и 18-дюймовые диски.

При этом, называя новинку инновационной, производитель не предлагает потенциальному клиенту ничего такого, чем бы не могли похвастать конкуренты. Здесь, помимо климат-контроля, боковых зеркал заднего вида с электрорегулировкой, передних и задних электростеклоподъемников, аудиосистемы с CD-плеером и AUX-разъемом и дневных ходовых огней, имеется система динамического контроля (NDCS), круиз-контроль с функцией ограничения скорости, тонированные стекла, USB-разъем и интерфейс Bluetooth.