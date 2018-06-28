Почему российские владельцы Mitsubishi Outlander предпочитают передний привод

Если взять цифры только за май, то доля «чужестранцев» с 2WD дошла до 34%. Чаще всего Mitsubishi Outlander с передним приводом выбирают автомобилисты в московском регионе и в Санкт-Петербурге.

Также монопривод начал привлекать покупателей в небольших городах центральной части страны. Такая же тенденция наблюдается и на юге России, что логично. В тех регионах зимой не часто высыпают непроходимые сугробы, и редко можно столкнуться с гололедицей.

Напомним, что в феврале 2018 года на калужском заводе «ПСМА Рус» началась сборка двух новых модификаций кроссовера с 2WD: Invite и Intense+. Модель в этих двух вариациях стала сильно доступнее, чем ее полноприводная версия.

Прайс-лист начинается от 1 559 000 рублей. Кстати, кроссовер представлен на российском рынке в девяти комплектациях и тремя вариантами силовых агрегатов.