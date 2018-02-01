Объявлены российские цены на бюджетные версии Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander, являющийся бестселлером японской марки в России, продается в шести комплектациях с 146- и 167-сильными моторами. Автомобили во всех версиях, за исключением базовой Inform, до сегодняшнего дня безальтернативно оснащались системой полного привода. Теперь же возможность приобрести моноприводную машину появилась и у тех, кому приглянулись кроссоверы в исполнениях Invite и Intense+.

«Аутлендеры» в этих комплектациях располагают двухлитровым 146-сильным двигателем, работающим в паре с вариатором. Цена на машину с передним приводом стартует с отметки в 1 579 990 рублей за Invite и 1 699 990 за Intense+. Для сравнения, за полноприводные модификации официальные дилеры просят как минимум 1 689 990 и 1 789 990 целковых.

– Две новые комплектации для Outlander с передним приводом — это выгодное предложение для тех, кто не нуждается в постоянном полном приводе. Конечно, они будут дешевле вариантов на полном приводе, что делает Outlander еще более привлекательным и доступным для наших российских клиентов, — отметил Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус».