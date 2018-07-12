В России дебютировал новый кроссовер DFM 580

DFM 580 получил довольно внушительные габаритные размеры: длина автомобиля составляет 4,68 м при высоте 1,85 м и ширине 1,72 м. Благодаря этому салон смог вместить три ряда сидений и немаленькое багажное отделение длиной почти до двух метров. На дороге такую машину сложно будет не заметить, да и «мускулистая» выштамповка крышки капота, современная светодиодная оптика и оригинальный дизайн бамперов скорее всего помогут в этом.

В движение машину приводит бензиновый 1,5 литровый мотор с турбонаддувом мощностью 150 «лошадок». В российскую моторную гамму еще войдет «атмосферник» объемом 1,8 литра с отдачей в 132 силы. Двигатели будут работать совместно с пяти- или шестиступенчатой «механикой» или с бесступенчатым вариатором. Напомним, что портал «АвтоВзгляд» уже проводил большой тест-драйв этой модели, где достаточно подробно рассказал обо всех нюансах грядущей новинки отечественного авторынка.

Кстати, Dongfeng собирается привезти в Россию еще один кроссовер размерами поменьше: компактный АХ4. Правда, его премьера случится не раньше конца этого года.