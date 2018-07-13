«Заряженный» Maserati Levante GTS представлен официально

Внешне новый Maserati Levante GTS очень схож с другой «заряженной» модификацией модели — Trofeo. Однако некоторые различия обнаружить все-таки можно: GTS, к примеру, лишен накладок на пороги, и диффузор в заднем бампере у него несколько иной. Интерьеры же этих автомобилей полностью идентичны.

Под капотом «Леванте» с шильдиками GTS «поселился» 3,8-литровый V8 с двойным турбонаддувом, генерирующий 550 л. с. и 730 Нм крутящего момента. Пару мотору составляет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач производства ZF. Привод — безальтернативно полный.

Вооруженный этим силовым агрегатом кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды, в то время как его скорость достигает отметки в 292 км/ч. Levante в версии Trofeo может похвастать лучшим результатом: 3,9 секунды и 300 км/ч. Но у него, правда, и мотор развивает 590 сил, и список оснащения пестрит электронными помощникам, которые не положены GTS.