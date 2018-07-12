Девушка меняет колесо: домкрат под юбкой в первый раз

Фото: "АвтоВзгляд"
Одной из неприятностей, подстерегающих автомобилистов в пути, может стать колесо, так некстати спустившее на трассе в глухом лесу. Вряд ли «пробитая» покрышка застанет врасплох водителя-мужчину, который за свою жизнь поменял с десяток шин. А что делать хрупкой девушке, с трудом отличающей домкрат от «баллонника»? Корреспондент портала «АвтоВзгляд» выяснила это на собственном опыте.
Виктория Базылева

За последние несколько лет количество россиянок, получивших «права», ощутимо увеличилось. И вы наверняка заметили, что водители в юбке — уже не экзотика, как, скажем, десять-двадцать лет назад. Свидетельствует об этом и статистика: сегодня на дорогах нашей необъятной Родины женщин практически столько же, сколько мужчин. А почему бы и нет?

В это трудно поверить, но некоторые дамы всерьез интересуются автомобильной тематикой: вступают в автоклубы, участвуют в гонках, посещают всевозможные мероприятия. И даже становятся успешными автожурналистами на зависть знатокам-сексистам, упорно призывающим автора этих строк сменить поприще и заняться садоводством или рукоделием. Но речь пойдет не о них.

ЗА РУЛЕМ БЛОНДИНКА

Техническая образованность среднестатистической женщины-водителя, пополнившей ряды автомобилистов лишь по острой необходимости возить детей в школу, ограничивается базовыми знаниями. Что такое выхлопная труба — дамы в курсе. Но спросите у своей подруги, чем карбюраторный двигатель отличается от инжекторного, и она, скорее всего, уже не ответит.

Так что же говорить о такой «страшной» процедуре, как замена колеса? Та самая среднестатистическая автомобилистка, о которой мы говорили выше, обнаружив спущенную шину, заморачиваться не станет. Она позвонит своему защитнику, и тот примчится на помощь. А если защитника нет? Да и вообще в радиусе нескольких километров не сыскать ни одной живой души?

ГОТОВИМСЯ К ПРОЦЕДУРЕ

Автору этих строк ни разу в жизни — к счастью или сожалению — менять колесо не доводилось, но применить теорию на практике было крайне интересно. И вот, наконец, этот день настал: «пробитая» покрышка, укомплектованный необходимыми инструментами автомобиль и «окей, гугл».

Смело направляюсь к багажнику и в первую очередь достаю перчатки — крайне не хотелось портить свеженький маникюр. Следом вытаскиваю так называемы набор автомобилиста и все сумки-пакеты, проживающие в грузовом отсеке. Пожалуй, на этом «сладкая жизнь» и закончилась. Запаска, застрявшая в нише, оказалась гораздо тяжелее, чем я могла себе представить.

НЕПОКОРНЫЙ ДОМКРАТ

Кое-как дотащив «реквизит» до операционного «стола», я обратилась к своему смартфону, дабы найти пошаговую инструкцию по замене колеса. Интернет рекомендовал для начала ослабить гайки, но этот пункт я миновала, сразу приступив к сборке домкрата. Не меньше пяти минут мне потребовалось на то, чтобы понять, как же им пользоваться.

Серьезно, это приспособление настолько неудобно, что хочется засунуть его в то самое место, которое вы пытаетесь рассмотреть на фотографиях к этому материалу. Не мне, разумеется, а производителям и автостроителям, комплектующим продающиеся на российском рынке авто подобными «гаджетами».

ЛУЧШИЙ ФИТНЕС

А какие неженские усилия нужно прикладывать, чтобы приподнять машину домкратом! С виду все так простенько, но уже после первых трех-четырех оборотов ручки начинаешь жалеть о том, что оставила своего мужчину дома. Взмокла так, словно провела час в фитнес-клубе.

И как хорошо, что нацепила перчатки. Все-таки грязная это работа — менять колесо. И впервые я в этом убедилась, когда снимала колпак колесного диска.

После того, как накладка оказалась в руках, мне подумалось, что впереди самое сложно. Да, признаться, больше всего меня пугал именно процесс откручивания болтов, нередко, как я слышала от своих друзей, «прикипающих» к резьбе.

К счастью, обошлось без проблем. Конечно, пришлось попотеть и потанцевать на «баллоннике», развлекая тем самым прохожих, но болты в итоге все же мне покорились. Дело оставалось за малым — снять поврежденное колесо и поставить запаску. То есть, по сути, повторить весь процесс в точности наоборот.

МУЖЧИНЫ НЕ НУЖНЫ

Так как опыт работы с баллонным ключом, болтами и домкратом у меня уже какой-никакой имелся, на процесс установки колеса ушло в разы меньше времени. Правда, помучилась, водружая запаску — она казалась буквально неподъемной для маленькой хрупкой девочки.

Подводя итог могу сказать, что на замену колеса мне потребовалось чуть больше часа. Много это или мало — не знаю, сравнивать не с чем. Но куда более интересен тот факт, что в процессе мне ни разу не подумалось бросить все инструменты и позвать на помощь сильный пол.

Нет, дамы, все не так страшно, как может показаться. Главное — поставить цель, внимательно ознакомиться с инструкцией и надеть перчатки. И конечно, заранее позаботиться о том, чтобы в автомобили имелись все необходимые причиндалы — мало ли что.

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12 июля 2018
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