Девушка меняет колесо: домкрат под юбкой в первый раз

За последние несколько лет количество россиянок, получивших «права», ощутимо увеличилось. И вы наверняка заметили, что водители в юбке — уже не экзотика, как, скажем, десять-двадцать лет назад. Свидетельствует об этом и статистика: сегодня на дорогах нашей необъятной Родины женщин практически столько же, сколько мужчин. А почему бы и нет?

В это трудно поверить, но некоторые дамы всерьез интересуются автомобильной тематикой: вступают в автоклубы, участвуют в гонках, посещают всевозможные мероприятия. И даже становятся успешными автожурналистами на зависть знатокам-сексистам, упорно призывающим автора этих строк сменить поприще и заняться садоводством или рукоделием. Но речь пойдет не о них.