Great Wall анонсировал новый кроссовер Haval F5

Новый Haval F5 с габаритными размерами 4470х1857х1638 и длиной колесной базы 2680 мм принадлежит к сегменту компактных кроссоверов.

Автомобиль будет доступен с полным или передним приводом, а силовая линейка включает два бензиновых силовых агрегата — мотор объемом 1,5 л мощностью 170 л. с. и 2,0-литровую 197-сильную «четверку». В качестве коробки передач предложат семискоростной «робот».

Список опций Haval F5 порадует системой курсовой устойчивости, шестью подушками безопасности, электронным ручным тормозом, системой помощи при спуске и на подъеме, 17-дюймовыми дисками и мультимедийным комплексом с сенсорным монитором.

Продажи Haval F5 на китайском рынке стартуют уже в сентябре. Будет ли новый кероссовер доступен для российского покупателя пока неизвестно.