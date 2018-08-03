Обновленная Suzuki Vitara: первые подробности

Задние фонари получили светодиодные лампочки, а 17-дюймовые колесные диски теперь могут похвалиться свежим исполнением. Интерьер по большому счету остался прежним, правда в лучшую сторону поменялось качество отделки: пластик стал мягче и приятнее на ощупь. Стала шире гамма цветовых решений, обогатившись двумя новыми вариантами: Solar Yellow («Солнечный желтым») и Grayish Ice Blue, что можно перевести как «Серо-голубой лёд».

На этом, пожалуй, все. Линейка моторов рестайлинговой модели для РФ будет состоять из двух уже знакомых бензиновых двигателей: «атмосферника» объемом 1,6 л мощностью 117 л. с. и 1,4-литровой турбированной установки с отдачей 140 «лошадей» с максимальным крутящим моментом 220 Нм.

Обновленный SUV производитель обещает привезти в российские дилерские центры в конце ноября. Как изменятся ценники на автомобиль, пока не очень понятно. Напомним, что сейчас стоимость Suzuki Vitara в нашей стране стартует от 1 099 000 рублей.