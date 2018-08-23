Названы сроки появления в России нового Audi Q8

О том, в каких комплектациях премиальный кроссовер приедет в Россию, представители марки пока умалчивают. Скорее всего, поначалу у нас, как и в Европе, новый Audi Q8 будет продаваться в единственной модификации с турбированным трехлитровым дизелем мощностью 286 л. с. и восьмискоростной автоматической коробкой передач. Позднее моторная гамма пополнится и бензиновыми двигателями.

Разработчики немного запутали поклонников марки: купеобразный SUV короче и ниже своего собрата Q7, хотя по логике, исходя из названия модели, все должно быть наоборот. Модульная платформа, кстати сказать, у кроссоверов одна — Q8 также построен на базе MLB Evo.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», практически всю электронно-техническую начинку полноразмерный SUV получил от седана A8. Новый автомобиль может похвастать системой динамического «подруливания» задних колес, которая в зависимости от скорости направляет их в сторону поворота или же в обратную.

Российские цены Audi Q8 производитель пока не объявляет — они станут известны ближе к старту продаж.