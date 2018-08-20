Стартовали продажи нового кроссовера Audi Q8

Audi Q8 получил технологию mild hybrid: иловая установка дополнена 48-вольтным стартер-генератором с ременным приводом. Благодаря ему автомобиль умеет незаметно перезапускать двигатель. Например, во время движения накатом при скорости от 55 до 160 км/ч мотор может отключаться, экономя ресурс и топливо. А в кормовой части автомобиля инженеры установили литий-ионный аккумулятор, накапливающий энергию рекуперации и отдающий ее, например, системе климат-контроля. Все это позволяет сохранить до 0,7 л горючего на «сотню».

Другой высокотехнологичной особенностью кроссовера стала система динамического рулевого управления, а проще говоря, система, которая подруливает задними колесами. При скорости до 60 км/ч они могут поворачиваться на 5 градусов в обратную сторону от виража, и это сокращает радиус поворота на 1,1 м. А во время движения от 60 км/ч задние колеса поворачиваются в одном направлении с передними, делая машину устойчивее как на прямых отрезках, так и при изгибах дороги.

Европейский ценник на Audi Q8 стартует от 76 300 евро. В рублях это 5,8 млн. по актуальному курсу валют. Когда кроссовер доберется до России и сколько будет у нас стоить, производитель официально пока не сообщает. Впрочем, по собственным данным портала «АвтоВзгляд», это произойдет до конца года.