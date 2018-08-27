Mercedes-Benz объявил дату премьеры нового кроссовера

В официальном аккаунте марки Mercedes-Benz в Twitter появился 15-секундный тизерный видеоклип, демонстрирующий новый электрифицированный кроссовер EQC. Дабы сохранить интригу до премьеры, штутгартцы показали на видео лишь часть фальшрадиаторной решетки и стильную оптику. Похоже, что целиком новинку мы увидим только 4 сентября.

Ранее портал «АвтоВзгляд» уже писал, что новый Mercedes-Benz EQC построен по мотивам концептуального Generation EQ, показанного в 2016 году. Технической информации о кроссовере на сегодняшний день по-прежнему нет. Однако по данным издания Car Advice, серийную версию модели укомплектуют той же силовой установкой, что приводила в движение шоу-кар. Речь о двух электромоторах суммарной мощностью свыше 400 л. с.

По своим габаритам новый EQC будет соизмерим с кроссовером GLC. Сами штутгартцы называют главными соперниками своей электрической модели Audi e-tron quattro, который дебютирует в ближайшие пару месяцев, и BMW iX3. Премьера последнего, напомним, запланирована на 2021 год.