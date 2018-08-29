Объявлены цены на обновленный Mitsubishi ASX

Ценник на обновленный «паркетник» в младшем варианте Inform стартует от 1 159 000 рублей. Авто в этой моноприводной комплектации оснащено 1,6-литровым мотором мощностью 117 л. с., работающем в паре с механической коробкой передач. В то время как текущая версия оценивается от 1 129 000 «деревянных». Компактный кроссовер комплектации побогаче (Invite), но с тем же двигателем, производитель оценил в сумму, начинающую от 1 208 000.

Полноприводный ASX Intense со 150-сильным агрегатом объемом 2 л, агрегатированным с вариатором, обойдется минимум в 1 435 000 «целковых». В этом случае к ценнику добавилось также 30 000 рублей, но за эти деньги покупатель получает камеру заднего вида, информационно-развлекательную систему с портом USB с сенсорным экраном, колесные диски с новым дизайном и климат-контроль. Чтобы приобрести свежий SUV в топовой версии Instyle, придется выложить от 1 575 000 рублей.

Напомним, что портал «АвтоВзгляд» уже протестровал компактный кроссовер, так что узнать все подробности о новинке можно здесь.