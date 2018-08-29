Первые подробности с ММАС: бюджетный Renault Arkana — симбиоз седана и кроссовера

Французский производитель предлагает россиянам оригинальный автомобиль C-сегмента с доступным ценником, который представляет собой симбиоз седана и кроссовера. Машина, построенная на новой платформе, будет доступна в переднеприводном и полноприводном вариантах. Сообщается, что в конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми по сравнению с производимыми сегодня моделями SUV.
На одной из первых пресс-конференций Московского автосалона, устроенной компанией Renault, вице-президент французской марки Николя Мор сообщил свежие подробности о новой бюджетной модели Renault Arkana, эксклюзивные фото которой публикует портал «АвтоВзгляд».
Старт продаж купе-кроссовера запланирован на первую половину следующего года, а производство будет налажено на московском заводе Renault. Причем, как сообщил порталу «АвтоВзгляд», Николя Мор, модель получит новый мотор, разработанный российскими инженерами.
Напомним, что Россия станет первым рынком сбыта «Аркана», а затем свежеиспеченные кроссоверы отправятся из сборочных цехов столичного завода Renault прямиком на экспорт. Скорей всего, не только в Монголию и Иран. Следующие эксклюзивные подобности с Московского автосалона читатйте на портале «АвтоВзгляд».
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