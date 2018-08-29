Первые подробности с ММАС: бюджетный Renault Arkana — симбиоз седана и кроссовера

Старт продаж купе-кроссовера запланирован на первую половину следующего года, а производство будет налажено на московском заводе Renault. Причем, как сообщил порталу «АвтоВзгляд», Николя Мор, модель получит новый мотор, разработанный российскими инженерами.

Напомним, что Россия станет первым рынком сбыта «Аркана», а затем свежеиспеченные кроссоверы отправятся из сборочных цехов столичного завода Renault прямиком на экспорт. Скорей всего, не только в Монголию и Иран. Следующие эксклюзивные подобности с Московского автосалона читатйте на портале «АвтоВзгляд».