Skoda снижает цены на запчасти, а Nissan дарит три ТО

Теперь владельцы автомобилей Skoda могут приобретать запасные части для механического ремонта на 15%, а для кузовного — на 25% дешевле. Кампания затрагивает широкий ассортимент деталей, в том числе новые «хорошие» цены установлены на ходовые расходные материалы — воздушные и салонные фильтры, тормозные диски и колодки, свечи зажигания и щетки стеклоочистителя. Если же владельцу необходимо отдать автомобиль на кузовные ремонтные работы, он может расчитывать на покупку бамперов, дверей, капота и крышки багажника по сниженной цене. Стоит отметить, что акция действует исключительно в официальных дилерских центрах марки.

Кстати, примеру «Шкоды» последовали и остальные бренды концерна VAG — Volkswagen и Audi.

Также с 1-го февраля все, кто купит кроссовер Nissan Terrano 2016 года выпуска в официальном дилерском центре, получат подарок — за три первых заезда на плановое техническое обслуживание им платить не придется.