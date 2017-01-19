Volkswagen Polo седан с пробегом: бюджетный — не значит надежный

Казалось бы, доступность Volkswagen Polo должна прощать этому бюджетному седану все, или почти все его недостатки, среди которых можно выделить не самые добротные отделочные материалы, слабую шумоизоляцию и некоторую архаичность конструкции. Ведь за цену, которую сегодня просят за базовый Passat, можно купить почти три новых «Поло-седана».

Однако, большинство владельцев не намерены мириться с такими вопиющими дефектами, как раннее появление кузовной коррозии, стойкость к которой была и остается визитной карточкой марки. На некоторых экземплярах Polo можно увидеть следы ржавчины на капоте, арках, крышке багажника и других элементах кузова.

Справедливости ради отметим, что дефект не является массовым. К тому же производитель, а машина выпускается на предприятии компании Volkswagen в Калуге, дает 12-летнюю гарантию от сквозной коррозии кузова. Тем не менее, факт остается фактом.