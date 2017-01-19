Volkswagen Polo седан с пробегом: бюджетный — не значит надежный

Фото: VW
В России Volkswagen Polo пользуется оглушительным успехом в основном благодаря оптимальному сочетанию цены и качества, а также высокому статусу марки VW. Однако принадлежность к столь именитому бренду все-равно не спасает его от массы как характерных, так и случайных неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации.

Сергей Федоров

Казалось бы, доступность Volkswagen Polo должна прощать этому бюджетному седану все, или почти все его недостатки, среди которых можно выделить не самые добротные отделочные материалы, слабую шумоизоляцию и некоторую архаичность конструкции. Ведь за цену, которую сегодня просят за базовый Passat, можно купить почти три новых «Поло-седана».

Однако, большинство владельцев не намерены мириться с такими вопиющими дефектами, как раннее появление кузовной коррозии, стойкость к которой была и остается визитной карточкой марки. На некоторых экземплярах Polo можно увидеть следы ржавчины на капоте, арках, крышке багажника и других элементах кузова.

Справедливости ради отметим, что дефект не является массовым. К тому же производитель, а машина выпускается на предприятии компании Volkswagen в Калуге, дает 12-летнюю гарантию от сквозной коррозии кузова. Тем не менее, факт остается фактом.

Очень быстро изнашиваются штатные стеклоочистители — графитный слой рабочей поверхности дворников недолговечен и раньше положенного срока щетки начинают скрипеть и размазывать грязь по стеклу. Кстати, ветровик у «Поло» тоже не долгожитель. Буквально после 15 000−20 000 км пробега стекла покрываются мелкими сколами и затираются дворниками. Установка новой детали кардинально и надолго решает проблему. Многие владельцы Volkswagen Polo сталкивались с ситуацией, когда во время сильных ливней полости задних дверей наполнялись водой так, что впору было аквариумных рыбок запускать. Поэтому дренажные каналы, которые и так не отличаются достаточной производительностью, надо периодически чистить.

Есть вопросы к климатической установке. По гарантии дилеры часто меняли вышедший из строя вентилятор отопителя (2000 рублей) и кондиционер. Электрика также преподносит немало сюрпизов. Официалы даже меняли проводку в передней панели, хотя отзывной кампнии по этому поводу не было. Сервисмены просто молча обновляли пучок проводов всем обращавшимся с претензиями на работу панели приборов, бортового компьютера и блока кондиционера. Впрочем, и сегодня еще имеют место сбои и глюки электрооборудования. Периодически Polo может дарить досадные сюрпризы: на коврике вдруг окажется выпавший откуда-то саморез. Иногда даже пропадают кнопки-заглушки с клавиш на центральной консоли или с рычага стояночного тормоза…

На первых экземплярах Volkswagen Polo устанавливался 1,6-литровый бензиновый двигатель ЕА111 мощностью 105 л.с. Дефорсированный 85-сильный вариант этой «четверки» появился с 2014-го. Эти моторы, оснащенные долговечной цепью в приводе газораспределительного механизма, грешили серьезным врожденным дефектом. Буквально после 30 000 км пробега движки издавали специфический звук на холостых оборотах при работе на холодную. После прогрева посторонние шумы в моторе пропадали. Сервисмены в массовом порядке меняли гидротолкатели — проблема исчезала лишь на время. Через несколько тысяч километров характерный звук стучащих клапанов проявлялся вновь. Оказалось, двигатели были заражены врожденным вирусом: у поршней тепловой зазор с цилиндрами немного больше, чем положено. Надо отдать должное производителю, они бесплатно меняли поршневую группу всем, кто обращался с этой неисправностью. Причем эти детали практически всегда были на складах у дилеров. С 2015 года под капотом Volkswagen Polo прижились модернизированные моторы серии ЕА211 мощностью 90 и 110 л.с. Главным их отличием от предшественников было наличие ремня ГРМ вместо металлической цепи. Судя по всему, усовершенствованные «четверки» оказались надежнее. Серьезных претензий к ним пока нет.

Между тем, в группе риска моторов, устанавливаемых на Polo, слабые генераторы (от 7500 рублей) и стартеры (6800 рублей), капризные катушки зажигания и ролики привода навесных агрегатов. Что касается трансмиссии, то на седан устанавливались пятиступенчатая механическая коробка передач или шестискоростной гидромехагический «автомат». Оба агрегата довольно надежны — известны лишь разовые случаи их поломок, однако на статистику они не тянут. Сцепление выхаживает в среднем более 100 000 км, а замена его комплектом обойдется в 15 000 рублей. Polo GT, стартовавший на нашем рынке с осени прошлого года, оборудовался 1,4-литровым турбомотором, работающим в паре с шестиступенчатой «механикой» или с семидиапазонным роботом DSG с двойным сцеплением.

В ходовой части особых проблем нет. Пользователи жалуются лишь на слабые задние амортизаторы (по 3500 рублей) и ступичные подшипники (по 4000 рублей). Зато в рулевом управлении на первых машинах был замечен массовый дефект блока управления электроусилителя руля. Машину словно какой-то неведомой силой неожиданно толкало в сторону, а руль жил своей отдельной жизнью. Официальные дилеры бесплатно перепрошивали управляющий электронный блок усилителя с февраля 2011 года. И на машинах моложе 2012 года выпуска этот дефект был полностью вылечен.

По негласной акции также менялись рулевые наконечники на модернизированные. Эталоном надежности Volkswagen Polo, конечно, не назовешь. К тому же на седане в период эксплуатации выскакивают многие случайные неисправности, которые просто невозможно перечислить в одном материале. Однако все эти дефекты практически не отразятся на его популярности — автомобиль как был бестселлером, таковым и останется. Даже несмотря на дубовый пластик, отсутствие шумки и тесный в задний части салон. Недаром по ликвидности «Поло» занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке.

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20 января 2017
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