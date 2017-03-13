Кроссовер Hyundai Creta подорожал на 25 000 рублей

Фото: www.newauto.kz
С первого марта в России вступил в силу обновленный прайс-лист на модельный ряд автомобилей Hyundai. Производитель увеличил цены на бестселлер Creta в среднем на 25 000 рублей.
Виктория Базылева

Как сообщает «Газета.Ru», самый востребованный кроссовер в России в комплектации Active c 123-сильным 1,6-литровым двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач подорожал до 884 900 рублей — ровно на 25 000 «деревянных», как и версия автомобиля с «автоматом», которая теперь стоит 934 900 рублей. Стоит отметить, что изменения коснулись также и других комплектаций за исключением базовой — ее по-прежнему можно приобрести за 749 000 рублей.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что по результатам февраля Creta стала самой продаваемой моделью Hyundai в России — обладателями кроссоверов стали 4055 человек.

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13 марта 2017
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