BMW 2-ой серии Active Tourer получил российский ценник

BMW 2 серии Active Tourer появится у дилеров уже весной. Автомобиль будет продаваться в четырех версиях: базовой Advantage, Sport Line, Luxury Line и M Sport. Новинка оснащена трехлициндровым 1,5-литровым битурбированным двигателем мощностью 136 л.с. и максимальным крутящим моментом в 220 Нм. Пару мотору — на выбор покупателя — составит шестиступенчатая механическая или автоматическая коробка передач. До сотни «баварец» разгоняется за 9,2 секунды, расходуя при этом не более 5,2 литра на сотню.

В списке стандартного оснащения BMW 2 серии Active Tourer значатся системы динамического контроля курсовой устойчивости, светодиодные ходовые огни, датчики давления в шинах, двухзонный климат-контроль, а также обновленная мультимедийная система iDrive с 6,5-дюймовым дисплеем.

Цена на авто в стандартном исполнении составит 1 680 000 рублей, а более интересная версия Sport Line обойдется покупателю в 1 806 900 рублей. За «богатую» Luxury line придется отдать 1 905 600 «деревянных», а вот модификация со спортивным М пакетом потянет уже в 1 951 000 рублей.