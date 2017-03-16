Гибридный кроссовер Acura MDX Sport выходит на рынок

Силовая установка нового гибридного SUV представляет собой бензиновый 257-сильный V6, работающий с тремя электромоторами. Отмечается, что суммарная мощность агрегатов составляет 321 л.с., а максимальный крутящий момент — 391 Нм. Как сообщают представители Acura, в смешанном цикле новый гибридный кроссовер расходует девять литров на 100 километров пути.

Производитель позаботился о комфорте и безопасности водителя и пассажиров, оснастив MDX Sport Hybrid большим количеством различных электронных ассистентов. Среди них, например, системы помощи при экстренном торможении и контроля движения в выбранной полосе, а также адаптивный круиз-контроль.

Продажи нового кроссовера начнутся в США уже в следующем месяце. За гибридную новинку американским покупателям придется выложить минимум 52 000 долларов.