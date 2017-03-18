Toyota снижает цены на свои модели

Фото: Toyota
Компания Toyota объявляет о скидках при покупке седана Camry или кроссовера RAV4 2017 года выпуска. Так, с 18 по 31 марта можно приобрести нового «японца», сэкономив 100 000 рублей.
Виктория Базылева

До конца месяца клиенты могут купить Toyota Camry и RAV4 нынешнего года выпуска в любой комплектации со скидкой в 100 000 рублей. Однако специальное предложение действует лишь при условии единовременной оплаты наличными полной стоимости автомобиля.

Помимо этого в официальных дилерских центрах Toyota можно воспользоваться услугами Trade-in или утилизации и получить дополнительные бонусы при покупке любой новой модели.

Напомним, «АвтоВзгляд» ранее писал о том, что до 31 марта также установлены специальные сниженные цены на автомобили Corolla, Camry, RAV4 и Land Cruiser 200 предыдущего года выпуска.

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18 марта 2017
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