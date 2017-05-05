Кроссовер Lexus NX сильно подешевел, но временно

Фото: Вячеслав Василенко
Российский офис Lexus объявил о запуске специальной финансовой программы, подразумевающей скидки на покупку автомобилей марки до 200 000 рублей. Привлекательная акция действует до конца мая.
Мирон Горин

Дисконты распространяются на седан Lexus ES, кроссоверы NX и RX, а также внедорожники GX и LX. Для того, чтобы получить бонус при покупке авто, необходимо сдать свою прежнюю машину дилеру по программе Trade-in.

Стоит отметить, что речь идет не о прошлогодних автомобилях, а выпущенных в 2017 году. Наверняка будущих владельцев японского «люкса» порадуют и лояльные условия кредитования.

Кстати сказать, стимулировать свои продажи компания намерена не только всевозможными акциями, но и расширением продуктовой линейки. В обозримом будущем модельный ряд «Лексус» пополнится новыми лифтбэками и купе, о чем буквально на днях заявил босс Lexus International Токуо Фукуичи.

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6 мая 2017
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