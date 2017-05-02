Lexus откажется от производства седанов

В интервью порталу Automotive News президент компании Lexus Токуо Фукуичи рассказал, что премиальным автопроизводителям необходимо улучшать динамику своих седанов и вместе с тем делать их менее формальнымb. По мнению главы японской компании, привычные трехобъемные машины в обозримом будущем уйдут в историю, уступая кроссоверам, которые пользуются огромным спросом у покупателей. Говоря о марке Lexus, Фукуичи уточнил, что в компании намерены видоизменить свои седаны до купе и лифтбэков, а также улучшить их управляемость.

По данным зарубежных источников, на сегодняшний день доля седанов составляет 29% от всех реализуемых машин Lexus в США. Отмечается также, что по итогам первого квартала нынешнего года американские продажи японской марки сократились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как российские — подросли на 1%.