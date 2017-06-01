Стартовали российские продажи KIA Soul со 150-сильным мотором

С 1 июня российские дилеры KIA приступили к продаже новой версии хетчбэка Soul. Теперь, помимо 124-, 132- и 204-сильных агрегатов, в моторной гамме модели присутствует и двухлитровый бензиновый MPI мощностью 150 л. с и пиковым крутящим моментом в 192 Нм. Отмечается, что на разгон до 100 км/ч машине с этим двигателем требуется 10,2 секунды.

KIA Soul в новой модификации продается в нашей стране в трех комплектациях. Хетчбэк в версии Luxe обойдется покупателю как минимум в 1 094 900 рублей, более интересный вариант Prestige — в 1 204 900 рублей, а за топовый Premium придется отдать уже не меньше 1 354 900 целковых.