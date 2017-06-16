Ford Transit Custom и Tourneo Custom сильно подешевели

Теперь, приобретая Transit Custom по программе «Бонус за лизинг», можно сэкономить 150 000 рублей, в то время как скидка на Tourneo Custom составит 180 000 целковых. А воспользовавшись предложением по Trade-In, можно обменять свой старый автомобиль любой марки на новенький фургон или микроавтобус с выгодой до 100 000 рублей. К тому же Ford предлагает скидки по программе утилизации, которые достигают 100 000 рублей при покупке «Транзита» и 120 000 на «Кастом» в комплектации Titanium.

С учетом всех действующих в настоящее время спецпредложений стать обладателем фургона Ford Transit Custom, оснащенного 2,2-литровым 100-сильным двигателем, реально за 1 499 000 рублей. А короткобазный Tourneo Custom, укомплектованный 2,2-литровым мотором мощностью 125 л. с., обойдется как минимум в 1 996 000 рублей.