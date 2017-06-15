Ford отзывает в России кроссоверы Kuga

По данным «Росстандарта», новая кампания охватывает 496 автомобилей Ford Kuga, сошедших с конвейера в период с мая по октябрь 2010 года. Существует вероятность, что на этих автомобилях некачественно уплотнены нагревательные элементы форсунок лобового стекла. Эта недоработка может повлечь за собой коррозию из-за попадания влаги, а также чрезмерный нагрев «распылителей». Стоит отметить, что повреждение корпуса форсунки чревато даже воспламенением пластиковой решетки, сопровождающимся едким дымом и запахом горения.

В ближайшее время все владельцы потенциально дефектных кроссоверов Ford Kuga будут оповещены о необходимости предоставить транспортное средство на сервис официального дилера. На подпадающих под отзывную акцию машинах специалисты заменят форсунки омывателя на модифицированные. Напомним, что все работы выполняются для клиента абсолютно бесплатно.