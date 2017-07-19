Пять самых нелюбимых в России японских автомобилей

Фото: q13fox.com
В очередной рейтинг попали в основном автомобили, у которых наблюдается очевидный дисбаланс между ценой и классом. Часть из них также пытается продемонстрировать некий спортивный характер без должных на то оснований. Результат — объем полугодовых продаж, стремящийся к нулю.
Вадим Устинов

Было бы логичным предположить, что состав обитателей последних мест рейтинга меняется достаточно редко. Однако это не так: Какие-то модели снимаются с продаж и покидают Россию, как это произошло с Mitsubishi Lancer Evo или Nissan Patrol. Какие-то только-только входят на рынок и не успевают набрать обороты — как Nissan Juke. Естественно, мы их не учитываем в нашем обзоре. Бывает, что модель попадает в аутсайдеры ненадолго по тем или иным временным причинам — как Toyota Highlander полгода назад. Случается также, что автомобилю удается привлечь к себе внимание покупателей — как Infiniti Q30 и QX30.

В итоге за первое полугодие 2017-го мы выявили следующих неудачников.

Фото: Subaru

Subaru WRX STI

За означенный период в России была продана всего одна такая машина — ровно столько же было реализовано и за январь-июнь 2016 года. Естественно, никто не считает, что эта модель должна «делать продажи» — ее задача чисто имиджевая. Позиционируется она как «настояний спорткар», хотя 300 л. с. для поддержания подобного титула не кажется достаточной мощностью. Машина откровенно не новая, создана давным-давно на базе «Импрезы» с учетом богатого опыта компании, полученного в чемпионатах мира по ралли. Но вряд ли былые заслуги могут оправдать ценник в 3 249 900 рублей.

Фото: Lexus

Lexus RC

Еще полгода назад модель занимала четвертое с конца место, а ныне переместилась на второе. Из семи проданных машин три были приобретены в спортивной модификации RC-F. Жесткая подвеска и мощный пятилитровый V8, выдающий 477 л. с., более подходят для треков, чем для обычных дорог. Впрочем, внешность автомобиля не отличается особой спортивной агрессивностью. А вот цена маловменяемая: за базовую версию японцы просят 3 926 000 рублей, а за топовую 6 439 000 рублей. И хотя за полгода прайс не изменился, покупатели за машиной в автосалоны по-прежнему не ломятся.

Фото: Lexus

Lexus GS-F

Этот автомобиль прочно обосновался на третьей позиции и удерживает ее вот уже более года. Когда-то он продавался у нас в нескольких модификациях, позиционировался японским производителем как «спорт-седан» и прямой конкурент BMW 5-й серии. Однако машина не смогла посоперничать ни с «баварцем», ни с одноклассником Lexus ES. В настоящее время у официальных российских дилеров можно приобрести только наиболее мощную версию GS-F с 477-сильным мотором, разгоняющим автомобиль до сотни за 4,6 секунды. Приобрести машину по-прежнему можно за 6 445 000 рублей, и подобный прайс по-прежнему не греет…

Фото: Lexus

Lexus LS

За последние полгода модель потеряла два места, опустившись на четвертую строку с шестой. В скором времени ожидается пришествие нового поколения флагманского седана. Надо заметить, что старая генерация довольно долго оставалась на конвейере, 10 лет для автомобильной промышленности — колоссальный срок, несмотря даже на рестайлинг, проведенный в 2012 году. Соответственно, и желающих приобрести морально устаревший автомобиль, было немного — за шесть месяцев таковых набралось всего лишь 12 человек.

Фото: Infiniti

Infiniti Q60

Купе второго поколения появилось в продаже в прошлом году, а его продажи начались в самом начале 2017-го. Предыдущая генерация к нам не поставлялась, а нынешнюю у нас можно приобрести в версии с полным приводом и трехлитровым двигателем мощностью 405 л. с. До сотни машина разгоняется за 5,1 с. Цена стартует от 3 414 000 рублей. Такой недолгий срок существования на российском рынке, конечно же, не лучшим образом отразился на популярности Q60. За полгода 2017-го было реализовано 14 экземпляров. Вполне возможно, что модель еще возьмет свое, но ценник в 3 414 000 рублей как-то не вселяет уверенности в победное шествие автомобиля по России.

Фото: Toyota

Десятка худших

В десятку продающихся ни шатко ни валко японских моделей попали также Nissan GT-R, Mitsubishi Pajero Sport, Subaru XV, Toyota Prius и Mitsubishi Pajero.

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19 июля 2017
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