Пять самых нелюбимых в России японских автомобилей

Было бы логичным предположить, что состав обитателей последних мест рейтинга меняется достаточно редко. Однако это не так: Какие-то модели снимаются с продаж и покидают Россию, как это произошло с Mitsubishi Lancer Evo или Nissan Patrol. Какие-то только-только входят на рынок и не успевают набрать обороты — как Nissan Juke. Естественно, мы их не учитываем в нашем обзоре. Бывает, что модель попадает в аутсайдеры ненадолго по тем или иным временным причинам — как Toyota Highlander полгода назад. Случается также, что автомобилю удается привлечь к себе внимание покупателей — как Infiniti Q30 и QX30.

В итоге за первое полугодие 2017-го мы выявили следующих неудачников.