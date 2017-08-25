АВТОВАЗ поднимает цены на седан LADA Vesta

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей дилерский центров и собственные источники, самая дешевая LADA Vesta с 106-сильным мотором и пятиступенчатой «механикой» в комплектации Classic будет стоить 554 900 рублей. В то время как за машину в топовой версии попросят уже не менее 744 900 рублей (+1,2%).

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в сентябре-октябре в России начнутся продажи новых универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross. Не исключено, что в компании приняли решение об увеличении цен на седан ввиду вывода на рынок этих автомобилей. Однако реальные причины повышения прайсов представителями АВТОВАЗа пока не называются.