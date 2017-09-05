Hyundai Solaris подорожал

Изучение прайс-листов российских дилеров Hyundai выявило, что автопроизводитель потихоньку поднял цену на свою самую продаваемую модель — бюджетный Hyundai Solaris. Повышение стоимости замаскировано тем, что цена базовой комплектации модели осталась на прежнем уровне — 624 900 рублей. Столько просят за «голую» машину, которая состоит, образно говоря, из мотора, механической КП и кузова. Все же прочие варианты комплектации Solaris выросли в цене примерно на 15 000—20 000 рублей, заметила РГ. При этом наиболее богато «нафаршированная» опциями версия Hyundai Solaris стоит уже 920 000 рублей.