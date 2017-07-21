Знаменитый каскадер разбил Hyundai Solaris

Скриншот: youtube.com
На полигоне ADM Raceway в Мячково прошел краш-тест нового Hyundai Solaris с участием известного российского каскадера Мартина Иванова. Целью любопытного эксперимента являлась наглядная демонстрация уровня безопасности популярного седана.
Виктория Базылева

Мартин Иванов, который в свое время дублировал голливудских актеров Мэтта Дэймона и Дэниела Крейга, поучаствовал во фронтальном краш-тесте нового Hyundai Solaris. Каскадер разогнал машину до предписанной правилами скорости в 64 км/ч и направил ее в железобетонный барьер — автомобиль врезался в препятствие с перекрытием 40% с водительской стороны. К слову сказать, по статистике это самый распространенный тип дорожных аварий.

Как видно на видеоролике, Hyundai Solaris получил серьезные повреждения, однако деформация салона была минимальной. Благодаря этому Мартин беспрепятственно выбрался из автомобиля, не получив ни одной травмы. Примечательно, что и лобовое стекло машины осталось целым.

– Краш-тест автомобиля, в котором находится живой человек, а не манекен, максимально наглядно и объективно демонстрирует последствия возможной аварии и дает представление о безопасности транспортного средства. После столкновения пострадал кузов машины, я же остался полностью невредим, — рассказал по итогам теста каскадер.

Кроме того, Мартин Иванов отметил систему экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. По его словам, голос оператора раздался практически сразу после срабатывания подушек безопасности.

Напомним, на сегодняшний день Hyundai Solaris продается в России по цене от 624 900 рублей. Седан оснащается 1,4- и 1,6-литровыми моторами мощностью 100 и 123 л. с., агрегатированными с шестиступенчатой «механикой» и шестидиапазонным «автоматом».

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21 июля 2017
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