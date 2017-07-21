Знаменитый каскадер разбил Hyundai Solaris

Мартин Иванов, который в свое время дублировал голливудских актеров Мэтта Дэймона и Дэниела Крейга, поучаствовал во фронтальном краш-тесте нового Hyundai Solaris. Каскадер разогнал машину до предписанной правилами скорости в 64 км/ч и направил ее в железобетонный барьер — автомобиль врезался в препятствие с перекрытием 40% с водительской стороны. К слову сказать, по статистике это самый распространенный тип дорожных аварий.

Как видно на видеоролике, Hyundai Solaris получил серьезные повреждения, однако деформация салона была минимальной. Благодаря этому Мартин беспрепятственно выбрался из автомобиля, не получив ни одной травмы. Примечательно, что и лобовое стекло машины осталось целым.