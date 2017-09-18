Автопроизводители массово взвинтили цены на машины в России

Так, популярный кроссовер Toyota RAV4 — в зависимости от комплектации — подорожал на 0,7—4,3%, а бизнес-седан Camry — на 0,9—5,1%. Французы скорректировали цены на линейку С4: седан «потяжелел» на 1,2—2,1%, C4 Picasso — 1—1,2%, а Grand C4 Picasso на 0,9—1,2%. Не обошло стороной удорожание и минивэн Spacetourer, чей прайс-лист повысился на 2,3—3,8%.

Британцы переписали ценники на Jaguar XJ, который подорожал на 21,8%, а японцы на 2,3—7,7% увеличили стоимость хетчбэка Q30 и на 0,9—2,6% — псевдокроссовера QX30. Гораздо ощутимее прибавил в цене седан Q50 — на 4,9—19,4%.

Немцы отличились повышением прайсов на Audi: седаны А4 подорожал на 2,1—2,6%, А6 — на 1,6—2,1%, а «универсал» A6 Avant — на 0,1—0,4%.