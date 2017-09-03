Тест-драйв Citroёn SpaceTourer: кабинет, гостиная и спальня

Фото Денис Халфин
Что объединяет бизнес и большое семейство? Правильно — пассажирский микроавтобус, который станет для трудоголика рабочим кабинетом во время деловых поездок, а для членов семьи — домашним очагом во время увлекательного путешествия. Знакомьтесь: наследник пассажирской версии Jumpy новый Citroen SpaceTourer, комфортный и семейный очаг, он же — респектабельный бизнес-шаттл.
Денис Халфин

Автомобиль построен на модульной платформе EMP2 (Efficient Modular Platform 2), которая использовалась при создании Citroen C4, C4 Picasso, а также в моделях Peugeot 308, 408, 3008, Traveller. На российском рынке SpaceTourer предлагается в двух вариантах длины: M — 4959 и XL — 5309 мм, при этом размер колесной базы в обоих исполнениях одинаковый — 3275 мм. Автомобиль вмещает до восьми человек, включая водителя. Самая короткая версия длиной 4606 мм к нам не поставляется, так как в российском модельном ряду Citroen эту нишу занимает C4 Grand Picasso.

Респектабельный и в то же время демократичный облик SpaceTourer с характерной для французского производителя решеткой радиатора гармонично впишется и в железобетонный городской пейзаж и в безмятежную сельскую пастораль. На тесте была длинная топовая версия Business Lounge размером 5309х2010х1877 мм с конфигурацией пассажирского салона 6+1, которая включает два полноценных кресла на втором ряду и трехместный диван на заднем. Между сидениями среднего ряда установлен передвижной короб, который при желании можно трансформировать в удобный столик (опция стоит 25 000 рублей). Что может быть лучше для путешествия всем честным семейством в соседнюю губернию на пару-тройку выходных дней?

Объем багажника от пола до крыши в удлиненном варианте за третьим рядом составляет 1384 л. После багажника кроссовера, грузовое пространство за задней дверью в микроавтобусе напоминает вертикальный прямоугольный шкаф. Чтобы упрятать туда весь комплект семейного скарба для семьи из двух взрослых и двух детей на трехдневную поездку, включая пожитки из серии «на всякий случай», потребовалось лишь часть грузового отсека. При наличии третьего ряда можно было пригласить друзей, но и без них задний диван не пустовал, а служил для малолетних детей дополнительным игровым пространством. Кстати, во время остановок столь огромный салон позволял им играть не только «в прятки».

В тестовом варианте сдвижные боковые двери с электроприводом расположены с обеих сторон. Если заняты руки, открыть их можно, проведя ногой под бампером с соответствующей стороны. Ширина проемов составляет 933 мм, и этого с лихвой хватает для комфортного доступа ко второму и третьему ряду. Кресла в широком диапазоне сдвигаются продольно, легко и просто складываются и снимаются. Второй ряд можно быстро установить против хода движения, а короб со складным столиком передвинуть в центр салона, где он также будет доступен для пассажиров «галерки». Так что в салоне имеется все, чтобы плодотворно работать и комфортно отдыхать.

Проблем с дефицитом пространства не возникнет ни у пассажиров, ни у водителя, чью высокую посадку обеспечивает большое профилированное кресло с удобным подлокотником. Между передними сидениями в наличии свободное пространство, которое дает возможность прохода на второй ряд. Обзорность спереди и по бокам великолепная, а вид сзади обеспечивает камера на корме. В интерьере сразу бросается в глаза отсутствие привычной рукоятки переключения трансмиссии — ее функцию исполняет шайба на центральной консоли.

В остальном интерьер SpaceTourer лишен дизайнерских изысков, выдержан в консервативном стиле, а все элементы управления строго упорядочены, поэтому заблудиться в них невозможно. Панель приборов в топовой версии отличается хромированной окантовкой колодцев спидометра и тахометра, а также цветным 3,5-дюймовым экраном. Часть информации выводится на проекционный дисплей. В центре торпедо расположен 7-дюймовый интерактивный дисплей медиасистемы с неплохой графикой и функцией отображения экрана смартфона. Читается все вполне лаконично.

Для водителя и переднего пассажира предусмотрен объемный 5,7-литровый «бардачок», еще один в верхней части торпедо, по бокам которого примостилось по подстаканнику. Дополнительное отделение для мелочей приютилось на центральной консоли над шайбой переключения трансмиссии. Но это еще не все: вместительные 8,3-литровые полки расположены в дверных панелях и 6-литровый бокс — под сидением переднего пассажира. Не обделены подстаканниками и вещевыми отсеками и пассажиры второго и третьего ряда. К тому же, откидные столики можно найти и на спинках передних сидений. На все ряды выведены воздуховоды вентиляции. Живи и радуйся!

На нашем рынке Citroen SpaceTourer комплектуется единственным дизельным мотором HDi объемом 2,0 литра, мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатым «автоматом». Конечно, о космических перегрузках с такими данными говорить не приходится, но, если прислушиваться к реакциям «трансмиссии» и порционно дозировать газ, адекватного разгона добиться можно. Турбодизельный «пинок» активно мобилизует микроавтобус на самых низах, но энтузиазма хватает до 3000 оборотов, а дальше — отдышка и усталость. Если же стрелку тахометра не выпускать за эту отметку, то разгон будет уверенным и стабильным — хватит за глаза как в городских условиях, так и при обгоне фур на загородном шоссе.

Главное не переборщить со скоростью в поворотах: высокий «вагончик» склонен к кренам. Да и подвеска не обладает должной собранностью, поэтому на волнах сельского асфальта следует подлавливать машинку рулем, чтобы сохранить траекторию. Кочки и ямки при этом весьма ощутимо транслируются в салон, так что на разбитый асфальт у «француза» стойкая аллергия.

Как это не удивительно, но при клиренсе 175 мм Citroen SpaceTourer готов съехать с твердого покрытия и поспорить с помощью электроники не только с «трассой», но и с «песком», «снегом» и «бездорожьем» — таковы режимы системы Grip Control, регулирующей крутящий момент на каждом из ведущих колес.

Как бы там ни было, на привычном покрытии микроавтобус порадует прекрасной плавностью хода, а отсутствие азартного темперамента и спортивных амбиций компенсируется комфортом управления. Так что новый микроавтобус от Citroen проявил себя первостепенным дальнобойщиком: в этих уютных французских апартаментах жить можно долго и счастливо, если есть главное — время и деньги.

Начальные комплектации Feel доступны в двух вариантах длины М — 4959 и XL — 5309 мм и, в отличии от топовой Business Lounge могут оснащаться шестиступенчатой «механикой» (от 1 999 000 ₽ и от 2 049 000 ₽ соответственно). Стоимость топовой версии, которая была на тесте, составляет 2 599 000 ₽

Такой ценник вполне вписывается в прейскурант главных конкурентов «француза»: Hyundai H-1 — от 1 954 000 до 2 204 000 ₽, Ford Tourneo Custom — от 1 996 000 до 2 131 000 ₽, а самый титулованный герой сегмента VW Caravelle обойдется от 2 220 400 до 4 043 700 ₽ Ну, а самой низкой ценой покорит старейший в классе абориген: итальянский клон предшествующего Jumpy — FIAT Scudo Panorama, который доступен в диапазоне от 1 785 000 до 1 875 000 ₽

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4 сентября 2017
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