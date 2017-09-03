Тест-драйв Citroёn SpaceTourer: кабинет, гостиная и спальня

Автомобиль построен на модульной платформе EMP2 (Efficient Modular Platform 2), которая использовалась при создании Citroen C4, C4 Picasso, а также в моделях Peugeot 308, 408, 3008, Traveller. На российском рынке SpaceTourer предлагается в двух вариантах длины: M — 4959 и XL — 5309 мм, при этом размер колесной базы в обоих исполнениях одинаковый — 3275 мм. Автомобиль вмещает до восьми человек, включая водителя. Самая короткая версия длиной 4606 мм к нам не поставляется, так как в российском модельном ряду Citroen эту нишу занимает C4 Grand Picasso.

Респектабельный и в то же время демократичный облик SpaceTourer с характерной для французского производителя решеткой радиатора гармонично впишется и в железобетонный городской пейзаж и в безмятежную сельскую пастораль. На тесте была длинная топовая версия Business Lounge размером 5309х2010х1877 мм с конфигурацией пассажирского салона 6+1, которая включает два полноценных кресла на втором ряду и трехместный диван на заднем. Между сидениями среднего ряда установлен передвижной короб, который при желании можно трансформировать в удобный столик (опция стоит 25 000 рублей). Что может быть лучше для путешествия всем честным семейством в соседнюю губернию на пару-тройку выходных дней?