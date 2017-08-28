Анапа, Новороссийск, Геленджик: в поисках лета на Toyota RAV4

Фото: Денис Филатов
«Тополиный пух, жара, июль…» — эти строки «Иванушек» явно не про нынешнее лето. Поэтому пакуем чемоданы и едем в поисках жаркого солнца, теплого моря и золотого песка — на юг. А спутником в нашем путешествии стал полноприводный кроссовер Toyota RAV4 в комплектации Exclusive с двухлитровым мотором и вариатором.
Максим Строкер

«Эксклюзивный» RAV4 ценой от 2 006 000 рублей базируется на комплектации «Престиж», добавляя к последней легкосплавные колесные диски особого дизайна размерностью 235/55 R18, пластиковый обвес серого цвета по периметру нижней части кузова и на арках, кожу в комбинации с тканью и замшей в салоне. А еще тут мультимедийный комплекс на базе Android с 8-дюймовым экраном и предустановленными приложениями «Яндекс.Навигатор» и «Navitel Навигатор», которые порой лишают возможности послушать музыку, ставя в приоритет ведение по маршруту.

От «престижной» версии кроссоверу достались бесключевой доступ и система открывания пятой двери взмахом ноги под задним бампером, LED-фары ближнего и дальнего света, парктроник, обогрев заднего ряда сидений и электропривод водительского кресла с памятью настроек. В общем, поездка обещала быть комфортабельной. А в качестве бонуса Toyota снабдила наш «равчик» 200-литровым багажником на крышу.

Удобство любого автомобиля быстрее оцениваешь, когда пытаешься впихнуть в него невпихуемое и раскладываешь по салону все свои девайсы, пытаясь найти для каждого место и подзарядку. И здесь RAV4 не подкачал. Не будь багажника на крыше, его родной грузовой отсек легко бы вместил три чемодана, сумку с аппаратурой, ноутбук, палатку, два спальника, коляску и кучу детских игрушек. Все-таки 577 литров — достойный объем для багажного отделения по меркам класса.

Но грех не воспользоваться дарованным благом. Все это со свистом проскочило во вспомогательный багажник. И только детская коляска и сумка с едой остались в салоне. А значит можно сложить спинку заднего кресла и организовать пространство салона и багажного отсека так, чтобы получилось отличное спальное место на двоих. Благо образующийся в этом случае пол становится, практически, ровным.

Что же до CB-рации, антирадара, двух телефонов и планшета, то на все это хоть и впритык, но хватило двух 12-вольтовых розеток в передней части салона и одной на галерке, а также одного USB-выхода. Проблему нехватки USB решила вилка одного из девайсов, которая имела дополнительный выход. Лидеры же в этой дисциплине Volkswagen Amarok и Ford Focus, у которых только в передней части салона по три 12-вольтовых розетки и по два USB-порта.

«Равчик» создан для дальних переездов. Места в салоне на любом из рядов предостаточно. Вдобавок ко всему угол наклона спинки заднего дивана можно регулировать. Здесь удобный подлокотник с интегрированными подстаканниками, а межкресельного пространства хватает с лихвой для коленей даже рослых пассажиров. Удобства галерке добавляет отсутствие центрального тоннеля.

Прежде, чем двигаться по трассе М4, лучше обзавестись транспондером, благодаря которому можно сэкономить на платных дорогах от 20—50 % кровных денег. К тому же наш автомобилист, кажется, привык, что некоторые полосы пунктов взимания платы предназначены исключительно для проезда по транспордеру и стараются не занимать их — экономия времени при проезде, что называется, налицо. Единственное: стоит помнить, что дополнительный багажник на крышу увеличивает габариты автомобиля. Электроника это видит и, как оказалось, снимает больше денег.

Кстати, шума от багажника на крыше немного. Куда больше раздражал шум, идущий со стороны колесных арок. Mazda, кажется, первая из японских производителей, кто уделил шумоизоляции должное внимание. А вот Toyota, увы, пока нет. Печально.

Жарко стало за Воронежем. Двухзонный климат-контроль вовсю трудился в автоматическом режиме, стараясь остудить воздух в салоне кроссовера до 20 градусов. Но 37 градусов за бортом и отсутствие у кроссовера тонировки всячески препятствовали этому. В итоге, когда в передней части салона становилось уже холодно, на галерке было все еще жарко. Свой климат-контроль, как в Volkswagen Tiguan, задним седокам бы не помешал.

Двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 146 л. с. и вариатор в работе понравились. Динамики хватает не только для перемещений по городу, но и на трассе. Вариатор весьма отзывчив на нажатия педали газа, да и мотор от него не отстает. В результате обгоны даже груженому «равчику» давались легко. При этом расход топлива в нашем путешествии составил от 9,5 до 10,5 литров на сотню. Кстати, к шумоизоляции моторного отсека претензий не возникло — на высоких оборотах двигатель совершенно не напрягает слуха пассажиров своим жужжанием.

Окрестности Анапы, солнце, море, пески — доехали! 1 500 км пути остались за задним бампером Rav4. Вот только радости от того, что мы на море — никакой. Увы, но лето и сюда запоздало. Да и с природными катаклизмами тут тоже «порядок» — температура воды в море не выше 14 градусов, ливневые дожди. Ну, хоть серферы рады. Пляж пустой — народ в море палками не загонишь, да и ветерок надувает такой, что в морскую воронку легко утянет, стоит только зазеваться. В общем, снова пакую чемоданы и двигаю в сторону Геленджика.

Тот, кто едет сюда через Новороссийск, должен знать, что в пробке на трассе, ведущей через город в сторону Геленджика, в непогоду можно простоять 2—3 часа. В этот раз на выезде из Новороссийска в низине скопилось столько воды, что по ней можно было проехать только на кроссовере или внедорожнике.

Впрочем, дальше дорога реконструирована, и можно ускориться, благо с управляемостью у «равчика» — порядок (если, конечно, не упоминать про размытый в нуле руль и чуточку запоздалые реакции на отклик). Серпантин, скоростная прямая, снова кружева асфальта вдоль гор — кроссовер распрямляет их весьма умело. Да и подвеска оказалась вполне комфортабельной на ровном и средней паршивости асфальте.

Снова море, солнце, но уже в окружении горы и каменистых пляжей. Наконец-то Посейдон сжалился над нами: температура воды — 26 градусов. Да и покататься по окрестностям Геленджика гораздо интересней, чем по анапским равнинам. И здесь полный привод и дорожный просвет в 197 мм пришлись впору.

Забраться в горы, пробраться через леса по руслу горной реки к живописному водопаду, насладиться видами со смотровых площадок на высокогорных плато — с RAV4 автотуристу все это вполне под силу. Да, местами его дорожного просвета было недостаточно, но в эти моменты очень выручала защита двигателя.

Подвеска RAV4 в горах оказалась жестковатой, но несмотря на это удары, наносимые ей ухабами, торчащими камнями и корнями деревьев держала достойно. Впрочем, не буду скрывать: пару пробоев все же случилось — оба пришлись на задние амортизаторы.

Зато к работе полного привода претензий никаких. Главное, на сложных участках, где бал правят подготовленные экскурсионные УАЗы — предварительно жестко заблокировать муфту, чтобы электроника не тратила драгоценные секунды на анализ и распределение момента по осям. Работая одновременно всеми четырьмя колесами, кроссовер исключает пробуксовки, сползания и остановки в самый неподходящий момент, посреди склона, например. Да и нагрузка на муфту в этом случае меньше.

Как результат: кроссовер легко взбирался на крутые подъемы, форсировал речушки, пробирался по каменистым ущельям. А в качестве награды за прохождение сложного маршрута нам открывались роскошные виды на море, горы и закаты.

Итоговый пробег моего путешествия составил 4 491 км. По чекам израсходовано бензина АИ-95 — 542 литра, что в пересчете на рубли — 21 540 рублей. Судя по количеству потраченного топлива и пробегу, расход отличался от того, что показывал бортовой компьютер практически на два литра в большую сторону и составлял 12,06 литров на сотню.

Впрочем, цели выяснить точный расход не стояло и оба этих показателя лишь примерны. Зато выгода путешествия на автомобиле — налицо! Вчетвером добраться до моря и быть на побережье мобильным, имея возможность, экономя на экскурсиях, путешествовать по окрестностям, разом посещая сразу несколько интересных точек — вот удобства, за которые совершенно не жаль потраченных на топливо денег.

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28 августа 2017
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