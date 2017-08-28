Анапа, Новороссийск, Геленджик: в поисках лета на Toyota RAV4

«Эксклюзивный» RAV4 ценой от 2 006 000 рублей базируется на комплектации «Престиж», добавляя к последней легкосплавные колесные диски особого дизайна размерностью 235/55 R18, пластиковый обвес серого цвета по периметру нижней части кузова и на арках, кожу в комбинации с тканью и замшей в салоне. А еще тут мультимедийный комплекс на базе Android с 8-дюймовым экраном и предустановленными приложениями «Яндекс.Навигатор» и «Navitel Навигатор», которые порой лишают возможности послушать музыку, ставя в приоритет ведение по маршруту.
От «престижной» версии кроссоверу достались бесключевой доступ и система открывания пятой двери взмахом ноги под задним бампером, LED-фары ближнего и дальнего света, парктроник, обогрев заднего ряда сидений и электропривод водительского кресла с памятью настроек. В общем, поездка обещала быть комфортабельной. А в качестве бонуса Toyota снабдила наш «равчик» 200-литровым багажником на крышу.