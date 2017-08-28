Анапа, Новороссийск, Геленджик: в поисках лета на Toyota RAV4

Что же до CB-рации, антирадара, двух телефонов и планшета, то на все это хоть и впритык, но хватило двух 12-вольтовых розеток в передней части салона и одной на галерке, а также одного USB-выхода. Проблему нехватки USB решила вилка одного из девайсов, которая имела дополнительный выход. Лидеры же в этой дисциплине Volkswagen Amarok и Ford Focus, у которых только в передней части салона по три 12-вольтовых розетки и по два USB-порта.

«Равчик» создан для дальних переездов. Места в салоне на любом из рядов предостаточно. Вдобавок ко всему угол наклона спинки заднего дивана можно регулировать. Здесь удобный подлокотник с интегрированными подстаканниками, а межкресельного пространства хватает с лихвой для коленей даже рослых пассажиров. Удобства галерке добавляет отсутствие центрального тоннеля.

Прежде, чем двигаться по трассе М4, лучше обзавестись транспондером, благодаря которому можно сэкономить на платных дорогах от 20—50 % кровных денег. К тому же наш автомобилист, кажется, привык, что некоторые полосы пунктов взимания платы предназначены исключительно для проезда по транспордеру и стараются не занимать их — экономия времени при проезде, что называется, налицо. Единственное: стоит помнить, что дополнительный багажник на крышу увеличивает габариты автомобиля. Электроника это видит и, как оказалось, снимает больше денег.